New Zealand: Học thạc sĩ 1 năm, nhận thị thực làm việc 3 năm

Ghi điểm bằng lộ trình linh hoạt theo nhu cầu người học

Chương trình thạc sĩ ở New Zealand có hai hình thức phổ biến: Taught Masters (chương trình học theo các môn được giảng dạy) hay Research Masters (cấu phần học có thêm yêu cầu nghiên cứu học thuật nhiều hơn).

Chương trình Research Master tập trung vào một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể, có thể hướng đến lộ trình nghiên cứu chuyên sâu hơn ở bậc học tiến sĩ, thời gian học thường kéo dài trong khoảng 2 năm.

Còn Taught Master có lộ trình tương đối ngắn, trung bình 12 - 18 tháng tùy ngành học, chương trình học không nặng về nghiên cứu mà chú trọng tính ứng dụng của chuyên ngành và chuẩn bị cho mục tiêu nghề nghiệp. Đặc biệt, một số chương trình của Taught Master còn cho phép người học chọn chuyên ngành khác với bậc đại học.

Các chương trình Taught Masters tại New Zealand thu hút người học bởi thời gian ngắn, ngành học đa dạng, chương trình thực tiễn và bằng cấp giá trị.

Bên cạnh đó, sinh viên còn có lựa chọn theo học các chương trình dự bị thạc sĩ (Pre-master) để chuẩn bị kiến thức và các kỹ năng cần thiết trước khi sẵn sàng tham gia vào chương trình thạc sĩ chính thức. Thông thường, các khóa Pre-master sẽ kéo dài trong 2 kỳ học (tùy trường).

Đây là bước đệm cần thiết để chuyển tiếp sang hệ thống đào tạo giáo dục quốc tế, đặc biệt với những ai mong muốn theo học tại các trường hàng đầu nhưng còn chưa đủ điều kiện đầu vào hay muốn thử sức với các chuyên ngành trái với ngành học tại bậc đại học, hoặc kinh nghiệm công việc hiện tại.

Quốc gia hàng đầu về phúc lợi cho sinh viên quốc tế

Khảo sát gần đây của Tổ chức giáo dục IDP về điểm đến du học tương lai (Emerging Future Study) cho thấy 63% sinh viên chọn điểm đến du học có cơ hội nghề nghiệp tốt sau khi tốt nghiệp, và 72% sinh viên muốn ở lại làm việc sau khi học xong.

Điều này giải thích vì sao du học sinh bậc thạc sĩ thích chọn New Zealand, bởi quốc gia này đang có chính sách cho phép du học sinh bậc thạc sĩ ở lại làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp. Đây là cơ hội cho du học sinh muốn tích lũy kinh nghiệm làm việc ở New Zealand hoặc tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp lâu dài hơn trong tương lai.

Đồng thời, sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học và doanh nghiệp tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp tham gia vào các dự án thực tiễn của doanh nghiệp hoặc thực tập tại chuyên ngành mình đang học.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, ĐH Auckland cho biết: "Trong kỳ học cuối, mình được tham gia vào một dự án tư vấn độc lập cho các doanh nghiệp New Zealand. Kinh nghiệm này hữu ích cho công việc hiện tại của mình là quản lý cấp cao mảng tư vấn doanh nghiệp tại một trong bốn công ty tư vấn - kiểm toán hàng đầu thế giới ở Việt Nam".

Những hỗ trợ khác từ nhà trường cũng được sinh viên quốc tế đánh giá cao. Chị Tâm Lê, cựu nghiên cứu sinh bậc thạc sĩ ĐH Otago và đang công tác ở trường này cho biết: "Trường có Higher Education Development Centre hỗ trợ về kỹ năng học thuật cho sinh viên ở tất cả bậc học. Các dịch vụ này đều miễn phí và tùy theo dịch vụ, sinh viên có thể chọn được tư vấn bởi các chuyên gia của trường (đa số đều có bằng Tiến sĩ) hoặc bởi các sinh viên giỏi đã hoàn thành môn học tương tự trước đó. Ngoài ra, Career Development Centre cung cấp các dịch vụ miễn phí để giúp sinh viên sẵn sàng gia nhập thị trường lao động".

Sau khi hoàn tất chương trình thạc sĩ, người học có cơ hội làm việc tại New Zealand với thị thực lên đến 3 năm.

Cơ hội học bổng rộng mở

New Zealand có nhiều chương trình học bổng cho bậc học thạc sĩ từ các trường đại học với mức hỗ trợ từ 10.000 NZD đến 20.000 NZD. Chẳng hạn như học bổng "University of Otago International Master's Research Scholarships" hỗ trợ 18.204 NZD sinh hoạt phí và 20%-25% học phí, học bổng "Vice Chancellor's International Excellence Scholarship for Viet Nam" trị giá 15.000 NZD của trường ĐH Waikato…

Các trường đại học New Zealand cũng hỗ trợ thêm chi phí cho sinh viên làm trợ giảng hoặc hỗ trợ các công tác nghiên cứu, vận hành khác trong trường.

Học bổng Chính phủ New Zealand hỗ trợ sinh viên toàn bộ học phí và sinh hoạt phí trong thời gian học tập tại New Zealand.

Ngoài ra, chương trình Học bổng toàn phần của Chính phủ New Zealand (Manaaki New Zealand Scholarships) dành cho các ứng viên sau đại học cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt khi hỗ trợ toàn bộ học phí, sinh hoạt phí và các chi phí khác trong thời gian học.

Với mục tiêu đào tạo những nhà lãnh đạo trẻ tương lai, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học có thể quay trở về Việt Nam để tiếp tục làm việc và cống hiến cho đất nước.

Học bổng Chính phủ New Zealand (Manaaki New Zealand Scholarships) là chương trình học bổng toàn phần danh giá triển khai từ những năm 1990 dành cho bậc sau đại học. Học bổng tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển từ ngày 1/2 đến 12h00 trưa ngày 29/2.

Ứng viên quan tâm và mong muốn nộp hồ sơ dự tuyển có thể tìm hiểu thêm tại https://www.nzscholarships.govt.nz.

Với các học bổng dành cho bậc thạc sĩ và tiến sĩ do các trường đại học New Zealand cấp cho sinh viên Việt Nam, bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu tại https://bit.ly/Ebook-Master-PhD.