Nam sinh lớp 7 bị đánh vì không mua kem: Chẩn đoán chấn động não

Chiều 8/4, ông Trần Văn Nhân, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Thượng, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế, xác nhận gia đình em N.H.T.Đ. (học sinh lớp 7 của nhà trường) đã xin phép cho nam sinh này tạm nghỉ học sau khi bị chủ quầy tạp hóa tác động vật lý.

Theo ông Nhân, giáo viên chủ nhiệm và tổng phụ trách đã đến nhà để thăm hỏi, động viên học sinh. Qua thăm hỏi, các giáo viên ghi nhận tình hình sức khỏe nam sinh cơ bản ổn định.

Chủ quầy tạp hóa tác động vật lý lên cơ thể nam sinh lớp 7 (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên, chị D.T.H. (mẹ của học sinh Đ.) cho biết hiện con trai chị còn tâm lý hoảng sợ và đau ở vùng đầu.

Theo chị H., vào ngày 7/4, gia đình đã đưa em Đ. đến thăm khám tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nam sinh bị chấn động não và đã kê đơn thuốc trong 5 ngày.

Sau khi thăm khám, em được cho về nhà điều trị, uống thuốc và tiếp tục theo dõi. Các bác sĩ lưu ý gia đình đưa em Đ. đến bệnh viện tái khám nếu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu nhiều hoặc nôn.

Như Dân trí đã đưa tin, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một học sinh đang uống nước, đứng gần tủ lạnh tại một quầy tạp hóa bất ngờ bị người đàn ông liên tiếp đánh vào mặt và đầu. Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Ông Đoàn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng, cho biết nạn nhân bị hành hung là em N.H.T.Đ. (SN 2013), học sinh lớp 7 Trường THCS Phú Thượng.

Theo phụ huynh học sinh, sự việc xảy ra vào chiều 6/4, người đánh em Đ. là chủ quầy tạp hóa H.H. ở phường Mỹ Thượng. Thời điểm này, em Đ. ghé quầy tạp hóa để mua chai nước, sau đó tiếp tục hỏi mua cây kem nhưng không còn đủ tiền, sau đó có sự việc nêu trên.

Học sinh bị đánh về nhà với nhiều biểu hiện đau ở đầu, vùng mặt nên gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám và trình báo cơ quan chức năng.

Theo chị D.T.H., trong chiều 8/4, chị tiếp tục được cơ quan công an mời đến trụ sở để giải quyết vụ việc liên quan đến con trai mình.