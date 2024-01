Nam sinh chuyên Vĩnh Phúc giành giải Nhất cuộc thi Trí tuệ nhân tạo 2023

Tại Lễ vinh danh giải thưởng Trí tuệ nhân tạo 2023, đã có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba được xướng tên.

Giải Nhất thuộc về Nguyễn Ngọc Duy (Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc).

Giải Nhì thuộc về: Nhóm thí sinh Phan Bảo Đức Phát, Quách Thiên Lạc, Trần Thanh Hải, Huỳnh Lăng Minh Trị (Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang), Phùng An Như (Trường Trung học phổ thông Chu Văn An - Hà Nội).

Giải Ba thuộc về: Trần Văn Tuân (Trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ - Nam Định), Nguyễn Trần Thái Khang (Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng) và Phùng Hoàng Sơn (Trường Trung học phổ thông Nhân Chính - Hà Nội).

Giải Nhất cuộc thi được trao cho em Nguyễn Ngọc Duy, Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc (Ảnh: Thu Trang)

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Ban Tổ chức cho biết, Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp Tổng kết năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã định hướng chuyển đổi số cho năm 2024 là Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: Công nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông; Số hóa các ngành kinh tế; Quản trị số; Dữ liệu số - tạo ra động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Trong kỷ nguyên khai sáng toàn cầu, cơ hội trong những ngành học liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang vô cùng rộng mở với tất cả các bạn trẻ.

Nhằm tiếp sức cho giới trẻ, tạo cơ hội học hỏi và điều kiện để giới trẻ thể hiện khả năng sáng tạo, truyền cảm hứng hướng đến mục tiêu trở thành những nhà sáng tạo có tâm, có tầm, vì một Việt Nam hùng cường, VLAB Innovation đã phối hợp tổ chức Cuộc thi Trí tuệ nhân tạo 2023, với sự bảo trợ của Diễn đàn Toàn cầu Boston.

Các cá nhân và tập thể nhận giải thưởng trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2023 (Ảnh: Thu Trang).

"Rất nhiều thí sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên khắp cả nước đã có những ý tưởng vô cùng độc đáo, ứng dụng kiến thức khoa học - công nghệ vào thực tiễn xã hội.

Các bạn trẻ đã rất tự tin trình bày ý kiến trước các thành viên của Hội đồng cố vấn khoa học, vốn là những chuyên gia đầu ngành đến từ Viện Đại học Harvard, MIT…, và đã được các thành viên của Hội đồng đánh giá cao.

Qua thành tích các bạn đạt được, có thể thấy công nghệ đã và đang là cánh tay đắc lực trợ giúp cho con người trên mọi phương diện của cuộc sống. Do đó, thay vì lo ngại sự đổi mới, nhân loại cần thay đổi bản thân để phù hợp với sự đổi mới do công nghệ mang lại", đại diện Ban Tổ chức nhận định.

Đánh giá chất lượng cuộc thi, ông Nguyễn Anh Tuấn, CEO Diễn đàn Toàn cầu Boston, cho biết đây là cuộc thi mới, yêu cầu học sinh phổ thông tiếp cận vấn đề vĩ mô và chiến lược chứ không phải vấn đề dễ thấy.

Thế nhưng ông rất hạnh phúc khi nghe các giáo sư nhận định tương lai Việt Nam sẽ phát triển rất tốt với những con người như thế này.

GS Thomas E.Patterson (Đại học Harvard) - đại diện Ban Giám khảo - cũng cho rằng, tài năng và khả năng sáng tạo đặc biệt của các em sẽ giúp thúc đẩy tương lai của Việt Nam vươn lên trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo.