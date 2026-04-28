Hà Nội: 22.000 thí sinh bỏ thi lớp 10, gần một nửa số trường có tỷ lệ chọi trên 1,5

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố số học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập năm 2026.

Theo đó, dựa trên số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, toàn thành phố có 124.915 thí sinh dự thi vào lớp 10. Với tổng số 147.000 học sinh lớp 9, số thí sinh bỏ thi vào khoảng 22.000 em.

Trong 122 trường THPT không chuyên, số liệu ghi nhận có đến 54 trường có tỷ lệ chọi từ 1,5 trở lên. Tính ở mốc 1 chọi 1,7 có 32 trường, từ mốc 1 chọi 1,8 trở lên có 21 trường, mốc 1 chọi 1,9 trở lên có 16 trường.

Trong top 10 trường có tỷ lệ chọi cao nhất, đứng đầu là Trường THPT Yên Hoà với 1 chọi 3,35, đứng cuối là Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa với 1 chọi 2,09.

21 trường THPT có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2026 (Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Năm ngoái, không có trường THPT nào có tỷ lệ chọi ở mức 1 chọi 3. Trường Yên Hoà vẫn đứng đầu bảng nhưng tỷ lệ chọi chỉ là 2,44. Số trường có tỷ lệ chọi từ 2 trở lên chỉ có 4 trường. Từ mức 1 chọi 1,7 trở lên chỉ có 16 trường. Còn từ mức 1 chọi 1,5 trở lên là 35 trường.

Với nhóm trường có tỷ lệ chọi dưới 1, năm ngoài toàn thành phố có 13 trường, nhưng năm nay chỉ có 6 trường. Cả 6 trường đều thuộc các xã ngoại thành Hà Nội.

Dưới đây là chi tiết tỷ lệ chọi từ cao xuống thấp của 122 trường THPT không chuyên tại Hà Nội trong kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026: