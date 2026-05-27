Một trường đại học ở Huế mở nhiều ngành học mới đón đầu xu hướng
(Dân trí) - Trước xu hướng hội nhập, chuyển đổi số mạnh mẽ, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã quyết định mở thêm 4 ngành học mới, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển.
Ngày 27/5,Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) đã tổ chức họp báo công bố 4 ngành học mới tuyển sinh trong năm 2026, bao gồm các bậc đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.
Cụ thể, 2 ngành đào tạo cử nhân gồm Digital marketing (tiếp thị kỹ thuật số) và Kinh doanh quốc tế. Nhà trường cũng quyết định đào tạo thạc sĩ kế toán và tiến sĩ quản lý kinh tế.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế), cho biết việc mở các chương trình đào tạo mới thể hiện định hướng phát triển chủ động, linh hoạt và có tầm nhìn của trường trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ dưới tác động của hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực.
Việc mở mới và cập nhật các chương trình là bước đi quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời xu thế phát triển của xã hội, nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động.
Ông Quân cho biết Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) đã liên kết với nhiều doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, qua đó mở ra môi trường thực tập thuận lợi cho sinh viên. Việc liên kết cũng sẽ giúp cơ hội việc làm của người học được nâng cao sau khi tốt nghiệp ra trường.
Cùng ngày, Trường Đại học Tài chính - Marketing (TPHCM) đã công bố quyết định thành lập phân hiệu tại thành phố Huế, nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung.
Ông Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, cho biết phân hiệu tại Huế sẽ đào tạo các ngành như tài chính, quản trị, marketing, du lịch, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và quản trị công.
Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.
Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị phân hiệu tại Huế phải phát triển theo hướng bảo đảm chất lượng đồng bộ với cơ sở chính, lấy người học làm trung tâm, tăng cường gắn kết với chiến lược phát triển của thành phố Huế và khu vực. Phân hiệu tại Huế phải trở thành điểm kết nối giữa nhà trường, địa phương, doanh nghiệp và người học.