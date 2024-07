Lợi thế khi học chương trình thạc sĩ quốc tế

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến cuối năm 2023, Việt Nam có khoảng 9.000 giáo sư và phó giáo sư, 24.000 tiến sĩ và hơn 100.000 thạc sĩ. Với nhu cầu thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, đòi hỏi người lao động phải có trình độ chuyên môn cao, cập nhật kiến thức mới liên tục. Bằng thạc sĩ được xem là một trong những chứng chỉ thể hiện năng lực chuyên môn và khả năng nghiên cứu, từ đó tăng cơ hội tìm được việc làm tốt và thăng tiến trong sự nghiệp.

Các chương trình thạc sĩ thông thường kéo dài từ 1,5 đến 3 năm với đa phần hình thức học trực tuyến và thời gian học vào các buổi tối, các buổi cuối tuần. Điều này khiến nhiều người, đặc biệt với những người đã đi làm, gặp khó khăn trong việc đầu tư thời gian học tập và chưa có nhiều cơ hội kết nối, trau dồi trải nghiệm cũng như cải thiện các kỹ năng mềm khác.

Trước bối cảnh đó, nhiều người tìm đến những chương trình thạc sĩ quốc tế để rút ngắn thời gian học tập, tăng cơ hội kết nối và nhận bằng thạc sĩ quốc tế tại Việt Nam. Ngoài ra, có nhiều điểm khác biệt tạo nên lợi thế cạnh tranh cho tấm bằng thạc sĩ quốc tế như bằng thạc sĩ quốc tế được chấp nhận rộng rãi trên thế giới, giúp tăng cơ hội tìm kiếm việc làm ở các công ty đa quốc gia hoặc tổ chức quốc tế. Chương trình thạc sĩ quốc tế góp phần thúc đẩy tư duy toàn cầu, tăng khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa văn hóa.

Học viên chương trình thạc sĩ quốc tế IMD@NEU được đào tạo bởi giảng viên quốc tế.

Tại Việt Nam, đã xuất hiện nhiều chương trình thạc sĩ quốc tế với những ưu điểm về chất lượng giảng dạy, thời gian học tập và trải nghiệm toàn cầu. Một trong số đó là chương trình thạc sĩ quốc tế IMD@NEU do Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hợp tác với Đại học West of England phát triển.

West of England là một trong 150 trường đại học hàng đầu trên thế giới dưới 50 tuổi trong bảng xếp hạng của THE Times, xếp hạng 401-500 đại học trên thế giới và nằm trong 301-400 trường có chất lượng đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực Business & Economics của Times Higher Education (THE).

Các chương trình đào tạo bậc thạc sĩ quốc tế IMD@NEU được giảng dạy bằng tiếng Anh bởi đội ngũ giảng viên là các giáo sư, tiến sĩ trong nước và quốc tế, được trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học West of England lựa chọn.

Chương trình có thời gian học ngoài giờ hành chính và được đào tạo trong 12 tháng. Ngoài những học phần chính khóa, học viên còn được tham gia chương trình trải nghiệm thực tế hai tuần tại Anh miễn phí, giúp tăng tính kết nối và giao lưu với nhiều học viên, cựu học viên tại Anh quốc và cộng đồng gần 5.000 cựu sinh viên của Viện Đào tạo Quốc tế.

Học viên chương trình thạc sĩ quốc tế IMD@NEU trải nghiệm hai tuần thực tế ở Anh quốc.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học West of England đang hợp tác tuyển sinh khóa mới với ba ngành học được ưa chuộng trong năm 2024: Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quản lý số và Kinh doanh Quản lý chuỗi cung ứng, mở ra cơ hội du học Anh tại Việt Nam.

Nội dung chương trình học tập trung vào tính thực tiễn và ứng dụng cao thông qua bài tập tình huống, trò chơi kinh doanh và làm việc nhóm. Chương trình học không những giúp bạn đào sâu kiến thức chuyên môn, xây dựng nền tảng vững chắc, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và sẵn sàng áp dụng vào công việc thực tế để phát triển sự nghiệp mà còn phù hợp với nhu cầu bổ sung kiến thức và trang bị kỹ năng quản lý, kinh doanh trong thời đại công nghệ chuyển đổi số. Qua đó giúp các bạn học viên trẻ tài năng, sáng tạo tạo nền móng vững chắc cho hành trình trở thành chủ doanh nghiệp, người lãnh đạo trong tương lai.

Học viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ quốc tế IMD@NEU, mở ra nhiều cơ hội cạnh tranh trong thị trường lao động.

Bằng thạc sĩ quốc tế có thể là bước đệm cho sự nghiệp thành công trên thị trường lao động toàn cầu. Việc cân nhắc và xem xét nhiều khía cạnh để lựa chọn chương trình thạc sĩ chất lượng và uy tín là rất cần thiết đối với những người đang có nhu cầu học cao học.

