Lợi thế đa dạng ngành Truyền thông đa phương tiện tại Trường Đại học Thăng Long

Nền tảng đào tạo toàn diện để sinh viên tự tìm ra hướng đi

Sinh viên thực hành thiết kế tại phòng máy iMac cấu hình cao tích hợp bảng vẽ Wacom của Trường Đại học Thăng Long (Ảnh: Trường Đại học Thăng Long).

Với triết lý đào tạo đặt tư duy thiết kế và tư duy sáng tạo làm nền tảng, Trường Đại học Thăng Long xây dựng chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện xoay quanh 5 nhóm môn học điển hình.

Cụ thể, Thiết kế đồ họa và mỹ thuật (hình họa, cơ sở tạo hình, đồ họa 2D, thiết kế nhận diện thương hiệu); Sản xuất video và âm thanh (kỹ thuật ghi hình, biên tập hậu kỳ, sản xuất phim quảng cáo); Nội dung và báo chí (kịch bản truyền thông, phóng sự truyền hình); Công nghệ và kỹ thuật số (thiết kế giao diện web UI/UX, ứng dụng AI trong truyền thông); Truyền thông và marketing (truyền thông marketing tích hợp, tổ chức sự kiện).

Với cấu trúc liên thông giữa các nhóm, sinh viên được thử nghiệm nhiều định dạng sản phẩm khác nhau, từ ấn phẩm đồ họa, MV, phóng sự đến chiến dịch truyền thông tổng thể, để tìm ra thế mạnh phù hợp với bản thân.

Chương trình học được thiết kế theo định hướng ứng dụng với khoảng 70% thời gian học dành cho thực hành, đặc biệt tại các phòng chức năng chuyên biệt như studio chụp ảnh có trang bị thiết bị quay chụp, phông đèn hiện đại, phòng máy tính iMac tích hợp bảng vẽ Wacom.

Ngay từ năm nhất, sinh viên được làm quen với quy trình sản xuất truyền hình, thiết kế, làm phim và kỹ xảo điện ảnh, rèn luyện kỹ năng chuyên môn qua các dự án nhóm gắn với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện tác nghiệp thực tế tại địa phương trong một chuyến đi thực địa (Ảnh: Trường Đại học Thăng Long).

Ngoài giảng đường, sinh viên còn được trải nghiệm thực tế tại nhiều cơ quan báo chí, truyền thông lớn, hay các chuyến đi thực địa tại nhiều địa phương như Huế, Mộc Châu, Sapa, Tây Nguyên, Cần Thơ, Mù Cang Chải... Nhiều sản phẩm báo chí của sinh viên còn được đăng tải chính thức trên các trang báo lớn như báo Nhân dân điện tử. Tất cả giúp sinh viên có được góc nhìn thực tiễn về nghề ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đa dạng hướng đi từ cùng một nền tảng

Suốt 4 năm liên tiếp từ 2021 đến 2024, điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện tại Trường Đại học Thăng Long luôn nằm trong top các ngành có điểm đầu vào cao nhất trường, dao động từ 25,89 đến 26,80 điểm.

Sinh viên đạt điểm đầu vào cao nhất kỳ tuyển sinh 2025 đạt 28,01 điểm theo phương thức đánh giá năng lực SPT. Con số này phần nào phản ánh kỳ vọng của thí sinh đối với một ngành học có nhiều cựu sinh viên đang thành công trên các con đường nghề nghiệp khác nhau.

Trần Hải Nam (K34) trong một buổi sản xuất chuyên nghiệp (Ảnh: Trường Đại học Thăng Long).

Trần Hải Nam (Khóa 34) và Nguyễn Đào Duy Tùng (Khóa 32) phát huy thế mạnh về kỹ xảo và hậu kỳ, hiện đảm nhận vai trò chuyên viên Kỹ xảo hình ảnh và Dựng phim tại Antiantiart.

Hai bạn trực tiếp tham gia thực hiện các MV như: Lên rừng xuống biển (Đoàn Thuý Trang), The Real Aura (Em xinh say hi), Mục hạ vô nhân (SOOBIN, Binz, NSND Huỳnh Tú), Saucin (LNGSHOT), Last of a Dying Breed/Dior (Joji)...

Không dừng ở hậu kỳ, Hải Nam cũng đang từng bước khẳng định mình trong vai trò đạo diễn.

Lê Ngọc Mai (Khóa 32) - Trúng tuyển Thạc sĩ tại 3 trường đại học ở Ý (Ảnh: Trường Đại học Thăng Long).

Trong khi đó, Lê Ngọc Mai (K32) lại tận dụng nền tảng thiết kế và truyền thông để theo đuổi đam mê thời trang. Tốt nghiệp loại giỏi, Mai trúng tuyển Thạc sĩ tại 3 trường đại học ở Ý gồm Politecnico di Milano, Sapienza và IULM University.

Ngay khi còn học, Mai đã khởi nghiệp thương hiệu túi xách riêng, phụ trách hình ảnh cho sự kiện của Tiffany & Co. và có bộ ảnh đăng tạp chí Đẹp.

Nguyễn Tiến Tài (Khóa 33) - Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với bộ sưu tập tác phẩm trải dài khắp mọi miền Tổ quốc (Ảnh: Trường Đại học Thăng Long).

Còn Nguyễn Tiến Tài (Khóa 33) lại chọn kết hợp nhiếp ảnh với du lịch - trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sở hữu những nhiều bộ ảnh đẹp trên mọi miền Tổ quốc và đồng sáng lập dịch vụ tour du lịch kết hợp chụp ảnh đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Với nền tảng 5 nhóm kỹ năng, sinh viên tốt nghiệp có thể phát triển theo nhiều hướng: sản xuất video và kỹ xảo hình ảnh, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh, báo chí - truyền hình, làm việc tại các công ty quảng cáo và truyền thông, đơn vị sản xuất, hoặc tiếp tục con đường học thuật quốc tế với nhiều hướng đi nghề nghiệp khác nhau.

Tuyển sinh 2026: Rút ngắn hành trình, mở rộng tương lai

Năm 2026, với thông điệp "Vươn lên đón đầu cơ hội - Rise Beyond Changes", Trường Đại học Thăng Long tuyển 3.000 sinh viên với 25 chương trình đào tạo trải rộng các lĩnh vực: truyền thông và thiết kế, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin, nghệ thuật và nhiều ngành khác.

Học sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Thăng Long (Ảnh: Trường Đại học Thăng Long).

Điểm nổi bật trong mùa tuyển sinh năm nay là lộ trình học tập rút ngắn còn từ 3 đến 3,5 năm, giúp sinh viên chủ động hơn trong việc hoạch định tương lai, ra trường và tiếp cận thị trường lao động sớm hơn.