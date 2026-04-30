Loạt trường đại học xét tuyển môn văn cho ngành Y dược

Với ngành Y khoa, một số trường đại học bổ sung tổ hợp xét tuyển có môn văn, chủ yếu là B03 (toán - sinh - văn) bên cạnh tổ hợp truyền thống B00 (toán, hoá, sinh). Nhóm trường này chủ yếu là tư thục.

Cụ thể, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sử dụng 8 tổ hợp xét tuyển cho ngành Y khoa, trong đó có B03, các tổ hợp còn lại có hai môn cốt lõi là toán - sinh hoặc toán - hóa.

Cùng sử dụng tổ hợp B03 là Trường Đại học Hòa Bình, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) và Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Tương tự, Đại học Phenikaa và Trường Đại học Đại Nam xét hai tổ hợp chứa môn văn là B03 và C02 (văn - toán - hóa).

Điểm chung của các cơ sở này là đều mở rộng tổ hợp theo hướng linh hoạt, song vẫn giữ các môn khoa học tự nhiên làm nền tảng.

Ngoài ngành Y khoa, các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe như dược học, tâm lý học, y tế công cộng, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật phục hồi chức năng… cởi mở hơn với môn văn.

Tại Trường Đại học Y tế công cộng, môn văn có mặt trong tổ hợp xét tuyển của hầu hết các ngành, với nhiều tổ hợp đa dạng.

Ví dụ, ngành Khoa học dữ liệu của trường xét tuyển tổ hợp D01 (toán - văn - tiếng Anh). Ngành Công tác xã hội sử dụng tới 8 tổ hợp xét tuyển và cả 8 tổ hợp đều có môn văn, trải dài từ C00 (văn - sử - địa), C20 (văn - địa - giáo dục công dân) đến các tổ hợp kết hợp ngoại ngữ như D01, D14 (văn - sử - tiếng Anh), D66 (văn - giáo dục công dân - tiếng Anh) hay các biến thể mới như X74 (văn - địa - giáo dục kinh tế-pháp luật), X78 (văn - giáo dục kinh tế-pháp luật - tiếng Anh).

Ở các ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, tổ hợp có văn phổ biến là D01 và B03.

Ngành Y tế công cộng của trường xét tuyển đa dạng với B03, C02, D01 và D13 (văn - sinh - tiếng anh). Ngành dinh dưỡng cũng sử dụng các tổ hợp B03, C02 và D01.

Xu hướng mở rộng tổ hợp có văn cũng xuất hiện ở một số trường khác. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ dự kiến từ năm 2026 sẽ tuyển sinh ngành Tâm lý học với các tổ hợp C00 (văn - sử - địa) và D01. Ngành Y tế công cộng của trường cũng xét 2 tổ hợp này.

Với ngành Dược học, Trường Đại học Lạc Hồng và Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương cùng áp dụng các tổ hợp C02, B03 và D01, cho thấy mức độ linh hoạt cao hơn trong lựa chọn đầu vào với một lĩnh vực từng được xem là địa hạt riêng của khoa học tự nhiên.

Nhìn từ tổng thể dữ liệu, có thể thấy việc đưa môn văn vào tuyển sinh ngành sức khỏe đang diễn ra theo hướng mở rộng có chọn lọc.

Với ngành Y khoa, các tổ hợp truyền thống vẫn giữ vai trò chủ đạo, trong khi tổ hợp có văn mới chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ và mang tính thử nghiệm.

Ngược lại, ở các ngành mang tính xã hội và liên ngành như Y tế công cộng, Tâm lý học hay Công tác xã hội, môn văn xuất hiện với tần suất dày đặc, phản ánh yêu cầu cao hơn về kỹ năng giao tiếp, tư duy xã hội và khả năng phân tích hành vi con người.