Liên tục bị xử phạt, học sinh Bình Dương vẫn chạy xe máy đến trường

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Tân Uyên (Bình Dương) trong tuần qua, tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông như chạy xe quá phân khối, không đội nón bảo hiểm... diễn ra nhan nhản ở một số trường trên địa bàn.

Không chỉ học sinh, phụ huynh đưa đón con bằng xe máy cũng thờ ơ với sự an toàn của con em mình, khi không yêu cầu các con đội nón bảo hiểm, hoặc chở quá số người quy định.

Học sinh đi xe máy dùng chiêu tránh CSGT bằng cách mặc áo khoác để che đi áo học sinh (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trên đường Lê Thị Trung, phường An Phú (TP Thuận An), phóng viên Dân trí chứng kiến hai người đàn ông lái hai chiếc xe máy biển số tỉnh An Giang và tỉnh Bình Dương, lần lượt chở theo 4 và 3 em học sinh. Có một em trai ngồi sau cùng phải giữ chặt tay vào đuôi xe vì sợ bị rơi xuống đường.

Tại trường THPT L.T.T. (đường Lê Thị Trung, phường An Phú, TP Thuận An), phần lớn học sinh đi xe đạp điện, xe gắn máy sẽ gửi xe trong trường, còn những em đi xe máy (xe trên 50cc) sẽ gửi ở các hàng quán xung quanh cổng trường, với mức phí 3.000-5.000 đồng/chiếc/buổi.

Đa số những em đi xe không đúng quy định đều "ngụy trang" cho mình một chiếc áo khoác để che đi chiếc áo học sinh đang mặc trên người, tránh bị CSGT phát hiện. Những chiếc xe hiệu Air Blade, Future, Wave, Vision… cứ thế lần lượt rời điểm giữ xe, hòa mình vào dòng phương tiện trên đường.

Đưa đón con đi học mỗi ngày, ông Lê Anh Hựu (44 tuổi, ngụ TP Thuận An) chứng kiến rất nhiều trường hợp vi phạm giao thông từ chính các bậc phụ huynh lúc chở con đi học. Ông Hựu cho rằng khi phụ huynh còn chưa chấp hành nghiêm túc, khó mà làm gương cho các con em noi theo.

Bà Đỗ Thu Trang (47 tuổi, ngụ TP Dĩ An) cho rằng, việc các em học sinh vi phạm giao thông có một phần do sự thờ ơ từ phía nhà trường. Bà Trang tự hỏi: "Các điểm gửi xe đều ở xung quanh cổng trường thì làm sao các thầy cô không biết được học sinh của mình đi xe gì?".

Những điểm giữ xe gần cổng trường là nơi các học sinh "cất giấu" xe máy (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại TP Dĩ An, cứ mỗi buổi chiều, người dân trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Tân Đông Hiệp) lại chứng kiến cảnh học sinh của trường TH, THCS và THPT H.S. đổ ra đường bằng các loại xe máy chỉ dành cho người đủ 18 tuổi trở lên điều khiển. Những con hẻm, điểm giữ xe xung quanh cổng trường là nơi các để các em học sinh này "cất giấu" phương tiện.

Với bộ đồng phục quen thuộc, không khó để bắt gặp cảnh học sinh trường H.S. vi phạm luật giao thông.

Tại một trường THPT ở phường Thái Hòa (TP Tân Uyên) cũng diễn ra tình trạng học sinh điều khiển xe máy không đúng quy định, nhưng số lượng ít.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, trong 10 tháng đầu năm 2024, tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông xảy ra nhiều, hơn 4.200 trường hợp học sinh vi phạm đã bị lập biên bản xử phạt.

Bốn học sinh mặc đồng phục của một trường THPT tại phường Thái Hòa, TP Tân Uyên chở nhau trên 2 chiếc xe tay ga không dành cho người dưới 18 tuổi (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phòng CSGT công an tỉnh và những địa bàn khác thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền tại nhà trường, làm việc với các điểm nhận giữ xe quanh trường, yêu cầu người chủ cam kết không nhận giữ những loại xe không đúng quy định với lứa tuổi học sinh.

Ngoài việc công an lập biên bản xử lý vi phạm đối với các học sinh, đơn vị còn gửi giấy thông báo về trường, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp phụ huynh giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Riêng TP Dĩ An, trong 10 tháng đầu năm nay, Đội CSGT - Trật tự đã lập biên bản xử phạt 933 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông với các lỗi như không có giấy phép lái xe, không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định.