Khi triết học được đưa lên sân khấu giảng đường

Sân khấu hóa bộ môn triết học

7 đơn vị lọt vào vòng chung kết cuộc thi Olympic triết học năm nay gồm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Tài chính và Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế).

Thay vì đi theo mô hình kiểm tra kiến thức đơn thuần, cuộc thi năm nay được sân khấu hóa đa dạng với 5 phần thi liên quan đến triết học gồm: Lời chào triết học, hiểu biết, tài năng, kết nối tư duy và hùng biện.

GS.TS Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam phát biểu tại cuộc thi (Ảnh: Mỹ Hà).

Sân khấu cuộc thi tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ghi nhận sự sôi động của các đội thi.

Thí sinh không chỉ trả lời câu hỏi trắc nghiệm về triết học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hay lịch sử triết học Đông - Tây mà còn mang đến những tiết mục biểu diễn phong phú.

Các đội thi thể hiện khả năng ứng dụng tư duy triết học vào các tình huống thực tiễn, phản biện các vấn đề xã hội, cũng như truyền tải triết học qua nghệ thuật, sân khấu và hùng biện.

Ở phần thi tài năng triết học, thí sinh các đội thi tham gia với trang phục rực rỡ sắc màu; thể hiện tài năng bằng rap, ngâm thơ, tiểu phẩm, hoạt cảnh hoặc trình diễn nghệ thuật để truyền tải thông điệp triết học.

Trong khi đó, phần kết nối tư duy triết học, Ban tổ chức đặt ra các tình huống mở, buộc đội thi khác phải đưa ra cách lý giải và phản biện trong thời gian ngắn.

Một tiết mục của sinh viên tại cuộc thi (Ảnh: Mỹ Hà).

Hội thi Olympic triết học năm 2026 là hoạt động học thuật có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết chuyên sâu về triết học và các môn khoa học lý luận chính trị; góp phần phát huy năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn của sinh viên, học viên.

Thông qua Hội thi, Ban tổ chức hướng tới mục tiêu tạo dựng không gian học thuật sáng tạo, thúc đẩy niềm đam mê nghiên cứu triết học, tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các cơ sở đào tạo; đồng thời lan tỏa giá trị của triết học trong đời sống xã hội, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Với cách tiếp cận mới mẻ, đưa triết học lên sân khấu giảng đường cho thấy triết học đang được kéo gần hơn với đời sống thay vì chỉ dừng ở lý thuyết giáo điều.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi kiểm tra kiến thức lý luận mà còn là môi trường để sinh viên thể hiện tư duy phản biện, năng lực sáng tạo, kỹ năng trình bày và khả năng vận dụng triết học vào thực tiễn đời sống xã hội.

Các thí sinh trải qua 5 phần thi về triết học (Ảnh: Mỹ Hà).

Triết học, ngọn lửa thầm lặng nuôi dưỡng tư duy khoa học

Theo Ban tổ chức, cuộc thi Olympic triết học năm 2026 được kỳ vọng góp phần hình thành thế hệ sinh viên có tư duy lý luận vững vàng, bản lĩnh chính trị và năng lực hành động trước những yêu cầu mới của xã hội hiện đại.

Theo GS.TS Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, triết học không chỉ là nền tảng định hướng nhận thức mà còn là cơ sở phương pháp luận quan trọng để hình thành tư duy khoa học, bản lĩnh chính trị và năng lực hành động cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, việc đổi mới giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị cần được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với yêu cầu phát triển đất nước, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng đòi hỏi của kỷ nguyên mới.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đại diện đơn vị đăng cai, khẳng định trách nhiệm của các cơ sở đào tạo trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy triết học, gắn với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Đại diện Ban giám khảo đánh giá cao chất lượng chuyên môn và tinh thần học thuật của các đội thi năm nay; đồng thời khẳng định triết học chính là “ngọn lửa thầm lặng” nuôi dưỡng tư duy khoa học, hun đúc bản lĩnh trí tuệ và khơi mở những chân trời nhận thức mới cho thế hệ trẻ trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.