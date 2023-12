Interlink Education, Dat Xanh Commercial, Công ty Hà An hợp tác phát triển trường INschool

Công trình đầu tiên là trường mầm non mang thương hiệu INKINDY (trực thuộc hệ thống trường INschool) có quy mô 3.000m2, hứa hẹn sẽ là một ngôi trường hiện đại, với chương trình và phương pháp học tập tiên tiến, chăm sóc toàn diện cho hơn 300 học sinh mầm non. Dự kiến tháng 4/2024, INKindy Dĩ An sẽ đi vào hoạt động.

Đại diện INschool - Chủ đầu tư Hà An - Công ty Cổ phần Dat Xanh Commercial ký kết hợp tác chiến lược.

Trường Liên Kết Quốc Tế INschool thuộc tổ chức giáo dục Interlink, là một trong 4 thương hiệu giáo dục nằm trong "Top 100 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2015" có hệ thống trải dài khắp các tỉnh như TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đắk Lắk, Long An,...

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, 18 chi nhánh trường học và trung tâm đào tạo, Interlink Education đã gặt hái được nhiều thành tựu. Hệ thống hiện có hơn 50.000 lượt học sinh theo học, đội ngũ khoảng 700 giáo viên, nhân viên Việt Nam và nước ngoài cùng các chương trình đào tạo được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, chương trình giáo dục Việt Nam.

"Với sứ mệnh vì một thế hệ công dân toàn cầu, một thế hệ mà các em biết rõ mình là ai, muốn gì, có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì và có thể sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới này - Interlink Education nói chung cũng như INschool nói riêng, sẽ không ngừng nỗ lực để tiếp tục lan tỏa sứ mệnh đến các em học sinh các tỉnh thành với những trải nghiệm tuyệt vời cùng một chi phí hợp lý", đại diện Interlink Education nhấn mạnh.

Tiếp nối hành trình xây dựng chuỗi Trường Liên Kết Quốc Tế từ mầm non đến trung học phổ thông mang thương hiệu INschool, INKINDY tại Opal Boulevard hứa hẹn sẽ là môi trường học tập và phát triển cho nhiều học sinh.

Trường Liên Kết Quốc Tế INschool đồng hành cùng Dat Xanh Commercial xây dựng môi trường giáo dục chất lượng cho cư dân Opal Boulevard.

"Sự kiện này là sự khẳng định cho việc bảo chứng cam kết cho những sản phẩm bất động sản giáo dục uy tín mà Dat Xanh Commercial đã triển khai kinh doanh với tiêu chí dịch vụ chuyên nghiệp và tận tâm cho khách hàng cũng như các đối tác lớn trong thời gian sắp tới. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự hợp tác giữa hai bên và làm tiền đề để tiếp tục phát triển chuỗi trường học INschool, INKINDY và INS English trong tương lai", ông Dương Thành Tuấn - Tổng giám đốc Dat Xanh Commercial chia sẻ tại lễ ký kết.