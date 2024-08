Honda Việt Nam khởi động chuỗi chương trình tập huấn lái ô tô an toàn

Lễ khai mạc chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe ô tô an toàn dành cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông khóa 1.

Sự kiện nhằm phối hợp đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) và tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 của Chính phủ: "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ", cũng như mục tiêu của Honda toàn cầu vào năm 2050: "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda".

Theo đó, HVN đã tăng cường hợp tác với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đẩy mạnh tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng lái xe ô tô an toàn, đặc biệt là kỹ năng dự đoán phòng tránh nguy hiểm cho các cán bộ chiến sĩ CSGT tại các địa phương, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền ATGT, thống kê và phân tích dữ liệu tai nạn giao thông.

Với mục tiêu nâng cao năng lực và kỹ năng lái xe an toàn cho lực lượng CSGT, cũng như tăng cường hợp tác và chuyển giao đào tạo với hướng dẫn viên của Cục CSGT, năm 2024, HVN tiếp tục hợp tác với Cục CSGT đẩy mạnh chuỗi chương trình tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe ô tô an toàn cho CBCS CSGT trên toàn quốc. Chuỗi chương trình năm nay sẽ bao gồm 9 khóa đào tạo cho khoảng 270 cán bộ chiến sĩ CSGT:

- 1 khóa bồi dưỡng cho các hướng dẫn viên của Cục CSGT.

- 8 khóa tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe ô tô an toàn dành cho các cán bộ chiến sĩ CSGT.

Trong đó, tiền đề giúp nâng cao hiệu quả của chuỗi tập huấn chính là việc chuyển giao chuyên môn cho các hướng dẫn viên (HDV) của Cục CSGT. Thông qua khóa bồi dưỡng đặc biệt, các HDV giàu kinh nghiệm của HVN sẽ trực tiếp hướng dẫn và chuyển giao chuyên môn cho các HDV của Cục CSGT, giúp trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cũng như phương pháp giảng dạy lái xe an toàn hiệu quả, từ đó giúp HDV của Cục CSGT chủ động đào tạo cho hàng nghìn cán bộ chiến sĩ CSGT trên khắp mọi miền tổ quốc.

Hướng dẫn viên cục CSGT trực tiếp giảng dạy cho các cán bộ, chiến sĩ CSGT.

Sau khi thành công triển khai khóa bồi dưỡng cho các hướng dẫn viên của Cục CSGT, ngày 12/8/2024, tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Cục CSGT, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, HVN đã phối hợp với CSGT tổ chức lễ khai mạc chuỗi 8 khóa đào tạo và tập huấn ATGT cho cán bộ chiến sĩ CSGT trên toàn quốc.

Bên cạnh việc trau dồi năng lực giảng dạy cho các hướng dẫn viên của Cục CSGT, khóa học còn chú trọng tăng cường kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện cho lực lượng CSGT địa phương. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả của công tác tuần tra và kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT tại địa phương nói riêng và trên toàn quốc nói chung.

Sau lễ khai mạc, khóa đào tạo và tập huấn đầu tiên cho 30 cán bộ chiến sĩ CSGT đã được triển khai với sự hướng dẫn chính của các hướng dẫn viên Cục CSGT và hỗ trợ tư vấn của các hướng dẫn viên Công ty Honda Việt Nam. Khóa đào tạo kết hợp hiệu quả lý thuyết và thực hành, sử dụng tài liệu chuyên sâu, bám sát thực tế và tuân thủ quy trình bài bản do HVN hỗ trợ, giúp các học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn. Nội dung cụ thể của khóa đào tạo như sau:

- Lý thuyết: các CBCS được đào tạo về dự đoán mối nguy, nguyên lý phản xạ với những tình huống nguy hiểm và khoảng cách an toàn khi di chuyển. Đồng thời được hướng dẫn cách kiểm tra xe, lên xuống xe an toàn, tư thế lái xe, điểm mù và kiểm soát không gian xe cũng như cách ghép xe liên hoàn và thực hành cảm nhận không gian xe.

- Thực hành: các cán bộ chiến sĩ được trực tiếp trải nghiệm và luyện tập nội dung về kỹ thuật phanh trên đường trơn trượt, khẩn cấp và phản xạ với những tình huống bất ngờ trong điều kiện bình thường và đường trơn trượt theo dải tốc độ tăng dần; cũng như luyện tập nâng cao với kỹ thuật cua vòng.

- Đánh giá: sau khi tham gia nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành, để ghi nhận nỗ lực và sự tiến bộ, cải thiện năng lực điều khiển xe, cán bộ chiến sĩ sẽ tham gia bài kiểm tra đánh giá kỹ thuật lái xe trong bài tổng hợp do các HDV HVN nghiên cứu và thực hiện.

Các cán bộ chiến sĩ thực hành các bài tập trên phương tiện đặc chủng của lực lượng CSGT.

Chương trình tập huấn đầu tiên dành cho cán bộ chiến sĩ CSGT trong tháng 8 được triển khai hiệu quả sẽ là tiền đề quan trọng cho sự thành công của chuỗi đào tạo và tập huấn ATGT cho cán bộ chiến sĩ CSGT trong thời gian tới.

"Thông qua hoạt động này, HVN tin rằng cán bộ chiến sĩ CSGT tại địa phương sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT trên khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây cũng là động lực để HVN tiếp tục nỗ lực hơn nữa chung tay cùng Chính phủ hướng tới mục tiêu đầy thách thức nhưng nhân văn: không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045", đại diện HVN chia sẻ.