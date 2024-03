Honda Việt Nam khánh thành Trung tâm đào tạo An toàn giao thông thứ hai

Ông Koji Sugita - Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HVN).

Với vị trí địa lý thuận tiện, chỉ cách trung tâm TPHCM khoảng 30 phút di chuyển, Trung tâm đào tạo An toàn giao thông của Honda Việt Nam (Trung tâm) hứa hẹn sẽ là môi trường đào tạo kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn lý tưởng dành cho những người lái xe tại TPHCM và khu vực lân cận.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm (Ảnh: HVN).

Lễ khánh thành Trung tâm đào tạo An toàn giao thông thứ hai của Honda Việt Nam có sự tham dự của ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam, ông Nguyễn Thành Lợi - Phó trưởng ban chuyên trách - Ban An toàn giao thông TPHCM và ông Koji Sugita - Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam, cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Việc Trung tâm được đưa vào hoạt động nhằm hướng tới 2 mục tiêu lớn. Đầu tiên là đào tạo kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn, mang lại niềm vui cầm lái trọn vẹn cho những người lái xe. Mục tiêu còn lại là trở thành trung tâm kiểu mẫu về đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe mô tô, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cấp giấy phép lái xe tại khu vực phía Nam.

Buổi đào tạo kỹ năng lái xe phân khối lớn tại trung tâm (Ảnh: HVN).

Hướng tới mục tiêu đầu tiên, HVN đã đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất hiện đại, giáo trình và phương pháp đào tạo khoa học với đội ngũ hướng dẫn viên chất lượng cao. Tất cả những người lái xe tham gia học tại trung tâm sẽ được đào tạo kiến thức và phương pháp lái xe an toàn từ cơ bản đến nâng cao chuyên nghiệp, nhằm tận hưởng niềm vui cầm lái trọn vẹn và tham gia giao thông an toàn.

Trung tâm có tổng diện tích lên đến 4.500m2, trong đó 4.000m2 được đầu tư cho sân thực hành với mặt đường chất lượng cao, được thiết kế thành các khu đào tạo chuyên biệt như: khu vực thực hành phanh, kỹ thuật phản xạ, giữ thăng bằng, cua vòng, đường gồ ghề...

Trung tâm còn chú trọng đầu tư 2 phòng đào tạo với máy tập lái xe an toàn (Riding trainer) tiên tiến giúp những người lái xe trải nghiệm tình huống nguy hiểm một cách an toàn, từ đó nâng cao kỹ năng dự đoán phòng tránh nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Toàn cảnh của Trung tâm đào tạo lái xe an toàn thứ hai của HVN tại miền Nam (Ảnh: HVN).

Trung tâm có hơn 40 xe máy Honda các loại, bao gồm xe 500 cm3, 350 cm3 và dưới 175 cm3 nhằm nâng cao trải nghiệm cho học viên.

Theo đại diện trung tâm, tại đây, đội ngũ hướng dẫn viên có nhiều kinh nghiệm được đào tạo bài bản bởi các chuyên gia của Trung tâm đào tạo An toàn giao thông Honda Nhật Bản và các hướng dẫn viên hàng đầu của Honda Việt Nam, đã đạt những thành tích xuất sắc trong các hội thi hướng dẫn viên lái xe an toàn quốc tế do Honda Nhật Bản và Honda châu Á, châu Đại Dương tổ chức.

Lý do Honda Việt Nam mở thêm trung tâm đào tạo lái xe tại TPHCM

Về phương pháp đào tạo, ngoài các kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cơ bản như: phanh, thăng bằng, cua vòng, trung tâm còn đào tạo kỹ năng dự đoán và phòng tránh rủi ro trên máy tập lái xe an toàn (Riding trainer), mô phỏng chính xác và chân thực các tình huống nguy hiểm, thực hành kỹ năng phản xạ với các tình huống nguy hiểm bất ngờ. Đây cũng là nội dung đào tạo mới được triển khai tại các trung tâm đào tạo an toàn giao thông của HVN.

Buổi đào tạo kỹ năng lái xe phân khối lớn tại trung tâm (Ảnh: HVN).

Hướng tới mục tiêu thứ hai - trở thành trung tâm kiểu mẫu về đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe mô tô, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cấp giấy phép lái xe tại khu vực phía Nam - HVN đã đầu tư khu vực thực hành mô tô hạng A1, A2 đầy đủ trang thiết bị đào tạo cùng hệ thống thiết bị sát hạch đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Đúc kết kinh nghiệm trong hơn 20 năm vận hành Trung tâm đào tạo An toàn giao thông thứ nhất tại khu vực miền Bắc (tỉnh Vĩnh Phúc), trong đó có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo sát hạch giấy phép lái xe mô tô hạng A1 và 10 năm kinh nghiệm với hạng A2, HVN sẽ áp dụng làm tiền đề cho hoạt động đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe mô tô tại Trung tâm đào tạo An toàn giao thông thứ hai tại khu vực phía Nam.

Là một trong những nhà sản xuất ô tô, xe máy hàng đầu tại Việt Nam, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đào tạo an toàn giao thông, Honda Việt Nam cho biết nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ, cam kết chung tay cùng Chính phủ nhằm hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ" vào năm 2045 và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda" vào năm 2050.