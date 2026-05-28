Hơn 55.000 học sinh Đồng Nai, Khánh Hòa dự kỳ thi vào lớp 10

Đồng Nai tổ chức kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập

Hôm nay, hơn 30.000 thí sinh trên địa bàn toàn thành phố Đồng Nai sẽ chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/5. Cụ thể, trong ngày 28/5, thí sinh sẽ làm bài thi 2 môn toán(120 phút) và tiếng Anh (60 phút). Sáng 29/5, thí sinh làm bài thi môn chung cuối cùng là ngữ văn (120 phút).

Đối với các thí sinh đăng ký vào trường chuyên, các em tiếp tục dự thi môn chuyên tương ứng trong thời gian 150 phút.

Hiện Đồng Nai có 3 trường THPT chuyên gồm THPT chuyên Lương Thế Vinh với 420 chỉ tiêu, THPT chuyên Long Bình tuyển 315 chỉ tiêu và THPT chuyên Quang Trung tuyển 350 chỉ tiêu.

Đáng chú ý, đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên sau khi thực hiện sáp nhập Bình Phước và Đồng Nai.

Theo kế hoạch tuyển sinh, toàn địa phương có 24 trường THPT công lập tổ chức thi tuyển với khoảng 13.000 chỉ tiêu. Các trường THPT công lập và tư thục còn lại thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển học bạ THCS.

Khánh Hòa thi lớp 10 với gần 25.000 thí sinh dự thi

Theo số liệu của Sở GD&ĐT Khánh Hòa, toàn tỉnh có 24.853 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Năm học này, Khánh Hòa tuyển 19.045 học sinh lớp 10 không chuyên và 525 chỉ tiêu vào 2 trường chuyên. Dự kiến kết quả thi được công bố trước ngày 30/6.

Các thí sinh được bố trí tại 59 hội đồng coi thi với 1.061 phòng thi trên toàn tỉnh.

Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục điều động 4.459 nhân sự, gồm chủ tịch hội đồng coi thi, phó chủ tịch, thư ký, giám thị coi thi, giám sát và lực lượng công an tại các điểm thi.

Theo lịch thi, sáng 28/5, các thí sinh thi môn ngữ văn (thi tự luận), chiều thi môn toán (kết hợp trắc nghiệm và tự luận). Sáng 29/5, thí sinh thi môn tiếng Anh (kết hợp trắc nghiệm và tự luận).

Các thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường chuyên sẽ thi môn chuyên vào chiều 29/5. Riêng môn chuyên tin học được tổ chức theo hình thức lập trình trên máy vi tính.

Trước đó, chiều 27/5, thí sinh tại Khánh Hòa đã đến điểm thi để nghe phổ biến quy chế, kiểm tra thông tin cá nhân và được hướng dẫn các vật dụng được mang vào phòng thi.

Trong ngày 28/5, thí sinh tại Thái Nguyên và Lào Cai tiếp tục hoàn thành các môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh lớp 10.

Đề thi và đáp án gợi ý vào lớp 10 năm 2026 của các tỉnh Khánh Hoà, Đồng Nai, Thái Nguyên, Lào Cai sẽ được Dân trí cập nhật ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.