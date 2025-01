Học sinh TPHCM phải ký cam kết gì trong dịp nghỉ Tết?

Theo hướng dẫn về việc nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình học sinh thực hiện tốt công tác quản lý học sinh trong thời gian nghỉ Tết

Trong đó, Sở này nhấn mạnh, các trường học chủ động phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương tổ chức cho học sinh ký cam kết không tham gia các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, không để xảy ra các vi phạm liên quan đến pháo nổ, trật tự an toàn giao thông.

Học sinh TPHCM ký cam kết về nhiều nội dung đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ (Ảnh: H.N).

Theo lịch nghỉ Tết chính thức của TPHCM, học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 11 ngày, từ ngày 23/1 đến hết ngày 2/2 (tức từ 24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Trường hợp các nhà trường không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định pháp luật; các cơ sở giáo dục thực hiện lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ bố trí, sắp xếp các bộ phận trực hợp lý để giải quyết công việc có liên quan đến đơn vị.

Phân công nhân sự trực đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn trường học, có phương án đảm bảo an toàn khi có mưa, bão, triều cường, lốc xoáy, cây xanh ngã đổ,…; tiếp tục giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị theo quy định.