Học sinh Hà Nội xây thư viện, dạy kỹ năng sống cho trẻ em vùng cao Lạng Sơn

Chương trình được triển khai dưới hình thức chuyến đi tình nguyện kéo dài hai ngày một đêm tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hữu Liên, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh và giáo viên Hà Nội.

Tại đây, các học sinh THPT đã tổ chức quyên góp sách vở, xây dựng thư viện kết hợp giảng dạy kỹ năng sống cho các em học cấp 2.

Với thông điệp “Gieo hạt tri thức - Điểm màu ước mơ”, chương trình này hướng tới việc tạo ra môi trường học tập gần gũi, khuyến khích học sinh hình thành thói quen đọc sách và phát triển các kỹ năng cần thiết trong học tập cũng như cuộc sống.

Nhóm dự án chụp hình cùng học sinh Trường Tiểu học và THCS Hữu Liên, Lạng Sơn (Ảnh: BTC cung cấp).

Lê Quỳnh Anh, học sinh lớp 11 Địa 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trưởng Ban tổ chức Libreria Project, cho biết nhóm mong muốn việc lan tỏa văn hóa đọc không chỉ dừng ở những cuốn sách được trao đi mà còn giúp học sinh nuôi dưỡng động lực học tập và sự tự tin trong tương lai.

“Chúng em hy vọng các hoạt động tương tác và những buổi chia sẻ kỹ năng sẽ giúp các em học sinh cởi mở hơn, có thêm định hướng cho việc học tập cũng như cuộc sống sau này”, Quỳnh Anh nói.

Chương trình thiện nguyện do các em học sinh vận hành toàn bộ các khâu, cho thấy sự tham gia ngày càng chủ động của người trẻ trong các dự án giáo dục cộng đồng. Đồng thời, sự kiện này tại Lạng Sơn cũng khép lại hành trình 7 năm của dự án Libreria Project.

Thành viên dự án Libreria Project trao tiền quyên góp cho quỹ khuyến học của nhà trường (Ảnh: BTC cung cấp).

Được thành lập từ năm 2020 bởi một nhóm học sinh THPT tại Hà Nội, Libreria Project hướng tới mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc và góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các khu vực.

Trong suốt quá trình hoạt động, dự án duy trì các hoạt động gây quỹ, trao tặng sách và tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng cho trẻ em ở nhiều địa phương có điều kiện kinh tế còn khó khăn.