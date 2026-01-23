Học đàn chưa đầy 1 năm, nữ sinh lớp 5 giành HCV tài năng nhạc cụ Hà Nội

Tại lễ trao giải Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ nhất, Nguyễn Ngọc An Nhiên được xướng tên ở hạng mục huy chương vàng bảng tiểu học.

Tiết mục giúp nữ sinh lớp 5 Trường Tiểu học Phú Diễn giành được giải thưởng cao nhất này là màn trình diễn đàn T’rưng kết hợp đàn đá với liên khúc “Anh hùng Núp” và “Mùa hái quả”. An Nhiên gây ấn tượng bởi kỹ thuật chuyên nghiệp và phong thái biểu diễn tự tin, đầy say mê.

Không ai nghĩ cô bé 10 tuổi chỉ mới bắt đầu làm quen với hai nhạc cụ này cách đây hơn 1 năm và thực sự tập luyện vào 11 tháng trước.

Nguyễn Ngọc An Nhiên tại chung kết Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh Hà Nội (Ảnh: Gia Lợi).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, An Nhiên cho biết em tiếp xúc với đàn T’rưng và đàn đá trong một lần vô tình đến chơi nhà bạn vào năm 8 tuổi. “Em bị cuốn hút bởi âm thanh trong trẻo vang lên từ hai chiếc đàn”, An Nhiên nhớ lại.

Thời gian ngắn sau đó, trường học của em đưa nhạc cụ dân tộc vào tiết học âm nhạc. Thấy An Nhiên có năng khiếu, các thầy cô trong trường quyết định bồi dưỡng cho em.

Khi Sở GD&ĐT Hà Nội phát động Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông toàn thành phố, An Nhiên được nhà trường lựa chọn để đi thi tài. Gần 3 tháng trời, nữ sinh lớp 5 ăn ngủ với cây đàn, tập luyện miệt mài với cường độ cao.

An Nhiên kể, hàng ngày, em chỉ học chính khóa buổi sáng trên lớp. Sau giờ ngủ trưa bán trú ở trường, các bạn học tiếp ca chiều còn An Nhiên xuống phòng tập đàn cho đến giờ tan học. Người theo sát buổi tập của em là cô tổng phụ trách Vũ Thị Hải Yến.

Chiếc đàn đá rất lớn so với vóc dáng nhỏ bé của An Nhiên. Để chơi được đàn, em phải đứng trên một bục cao chừng 20cm. Việc phải dùng gùi gõ vào những phiến đàn đá đòi hỏi nhiều nội lực, nếu không có thể lực, sức bền, sự dẻo dai, ý chí và kỹ thuật chuẩn xác thì không thể chơi được nhạc cụ này.

Bản thân An Nhiên cũng hay bị mệt, đau nhức cánh tay khi chưa biết điều chỉnh cổ tay đúng. Trên cánh tay thường xuyên dán hai ba miếng chườm. Thậm chí có lần em còn bị chuột rút.

Hình ảnh An Nhiên ngoài đời thường (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Việc đặt mục tiêu thi vào lớp 6 trường chất lượng cao cũng khiến An Nhiên thêm áp lực. Học văn hoá ít hơn các bạn, có bao nhiêu thời gian dồn hết cho tập đàn, An Nhiên sợ sẽ mất kiến thức và khó cạnh tranh. Tất cả những lo lắng đó khiến cô bé nhiều lần nghĩ đến việc bỏ phòng tập để lên lớp học cùng các bạn, thậm chí là bỏ cuộc thi.

“Đó là những lúc em rất mệt và đau. Nhưng em chưa bao giờ nói với bố mẹ rằng con muốn bỏ cuộc. Em tự xem đây là một nhiệm vụ của mình, mình phải mang kết quả tốt nhất về cho thầy cô, nhà trường, nên động viên bản thân phải cố gắng. Em cũng viết nhật ký để có thể giảm bớt sự mệt mỏi và đau đớn, nhắc nhở mình về mục tiêu”, An Nhiên thổ lộ.

Điều An Nhiên cảm thấy biết ơn là thầy cô, bố mẹ luôn động viên, hỗ trợ. An Nhiên kể, cô giáo chủ nhiệm bổ túc thêm cho em khi em không hiểu bài hay cần giải quyết các bài tập khó. Cô tổng phụ trách không bao giờ vắng mặt trong mỗi buổi tập của em. Còn bố mẹ luôn nhắc An Nhiên nhớ rằng đây chỉ là một liên hoan, một sân chơi nên không cần áp lực thành tích.

Khi cầm chiếc huy chương vàng trên tay, An Nhiên xúc động vì những cố gắng của mình đã có kết quả. Trước sân chơi này, nữ sinh lớp 5 đã tham gia 4 cuộc thi nhạc cụ lớn khác và đều giành giải nhì hoặc giải nhất.

An Nhiên và cô hiệu trưởng (Ảnh: Gia Lợi).

Thầy Nguyễn Đức Anh, giáo viên dạy nhạc của An Nhiên, cho biết, thời gian An Nhiên học nhạc cụ tính đến nay chưa được 1 năm nhưng em có năng khiếu, tính kỷ luật và đam mê.

Theo lời thầy, tính cách của nữ sinh rất hiện đại, năng động nhưng tinh thần lại hướng về cội nguồn.

“Là người kèm cặp An Nhiên từ những nốt nhạc đầu tiên, tôi tự hào khi chứng kiến tinh thần của con trên sân khấu. Con luôn hết mình, chơi đàn bằng tất cả đam mê và tình yêu với nhạc cụ dân tộc”, thầy Nguyễn Đức Anh nói.

Cô Đặng Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Diễn cho biết, An Nhiên không chỉ chơi đàn hay mà còn thể hiện tài năng ở nhiều mảng nghệ thuật khác như ca hát, hội họa, dẫn chương trình.

“Thành tích của An Nhiên không chỉ là niềm tự hào của nhà trường mà còn cho thấy hiệu quả của việc đưa nhạc cụ dân tộc vào giảng dạy cho học sinh mà nhà trường đã thực hiện từ năm học trước”, cô Đặng Thị Hằng chia sẻ.

Gia Lợi - Ngọc Minh