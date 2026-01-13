Hai học sinh lớp 5 mang vinh quang quốc tế về cho giáo dục Đà Nẵng

Ngày 13/1, UBND phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ vinh danh các học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương vì những thành tích xuất sắc tại giải Robotics thế giới.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Cẩm Lệ và Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao bằng khen và quà tặng cho hai học sinh Ninh Quang Ngọc (lớp 5/1), Phan Trần An An (lớp 5/6), cùng giáo viên hướng dẫn Lê Thị Hướng.

Em Ninh Quang Ngọc và Phan Trần An An đạt thành tích cao tại World Robot Contest Final 2025 (Ảnh: Cẩm Lệ).

Lãnh đạo UBND phường Cẩm Lệ nhấn mạnh, thành tích nổi bật của thầy và trò Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương là niềm tự hào của địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh giáo dục Đà Nẵng và Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đồng thời, lãnh đạo phường cũng bày tỏ mong muốn nhà trường tiếp tục đẩy mạnh giáo dục STEM, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Trước đó, từ ngày 4 đến 11/1, đội tuyển Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương đã tham gia giải Robotics thế giới - World Robot Contest Final 2025, được tổ chức tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và phường Cẩm Lệ khen thưởng học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương (Ảnh: Thanh Thảo).

World Robot Contest Final 2025 là vòng chung kết thế giới, quy tụ hơn 1.000 đội thi xuất sắc nhất đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore, UAE, Bồ Đào Nha, Mexico… tạo nên một sân chơi khoa học - công nghệ quy mô lớn, giàu tính cạnh tranh và sáng tạo.

Với sự hướng dẫn tận tình của cô Lê Thị Hướng, 2 học sinh Ninh Quang Ngọc và Phan Trần An An đã thi đấu xuất sắc, giành Cúp Top 10 thế giới cùng 2 Huy chương Vàng, mang vinh quang về cho Đà Nẵng và Việt Nam.