Hà Nội: Công khai danh sách hơn 2.600 cơ sở mầm non tư thục có phép

Đây là 2.672 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tại 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định tính đến tháng 1/2024.

Trong danh sách này, quận Hoàng Mai là nơi tập trung nhiều cơ sở mầm non tư thục nhất với 366 cơ sở. 4 quận khác có số lượng cơ sở mầm non tư thục thuộc tốp 5 thành phố lần lượt là quận Hà Đông (277), quận Nam Từ Liêm (261), quận Bắc Từ Liêm (242) và quận Thanh Xuân (132).

Số cơ sở mầm non tư tương ứng với sự gia tăng dân số cơ học tại các quận này trong những năm qua.

Nhân viên Trường mầm non Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai vệ sinh đồ chơi cho trẻ (Ảnh: Thành Trung).

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục công khai thông tin danh sách cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên trang web của UBND các quận, huyện, thị xã, các phòng GD&ĐT, UBND các xã, phường, thị trấn. Danh sách công khai này là cơ sở để phụ huynh tra cứu, lựa chọn cơ sở hợp pháp gửi con em mình.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2023-2024, tổng số trẻ mầm non trên địa bàn thành phố là hơn 510.000, tăng hơn 3.032 trẻ so với năm học 2022-2023.

Trong khi đó, cả thành phố chỉ có 1.149 trường mầm non gồm 806 trường công lập và 343 trường ngoài công lập. Nhiều trường mầm non tại quận Hoàng Mai phải tổ chức cho phụ huynh bốc thăm để giành suất học mầm non cho con.

Do đó, việc cấp phép hoạt động cho 2.672 cơ sở mầm non độc lập giúp giải quyết nhu cầu học tập, trông giữ trẻ của người dân.

Hiện tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục mầm non của Hà Nội là 69.364 người, trong đó có khoảng 80 % giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.