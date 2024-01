7 tỉnh miền núi phía Bắc chưa chốt tiền hỗ trợ trẻ mầm non là con công nhân

12/63 tỉnh, thành chưa có quyết định trợ cấp trẻ mầm non và giáo viên mầm non

Số liệu này được cập nhật tới ngày 30/11/2023 theo "Cẩm nang hỏi đáp thực hiện chính sách đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP" do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành.

Cụ thể, 7 tỉnh miền núi phía Bắc chưa ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về mức trợ cấp gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có ba tỉnh chưa quyết định mức trợ cấp là Quảng Bình, Quảng Trị và Lâm Đồng. Khu vực Nam bộ có hai tỉnh là Bạc Liêu và Cà Mau.

Trong số 51 tỉnh, thành đã có quy định cụ thể, Quảng Ninh và Hà Nội dẫn đầu cả nước về mức trợ cấp cho giáo viên với 1,2 triệu đồng/tháng. Hải Phòng đứng thứ hai với mức trợ cấp 1 triệu đồng/tháng. Các tỉnh còn lại trợ cấp mức tối thiểu theo Nghị định 105 với 800.000 đồng/tháng.

Mức hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài công lập của các tỉnh, thành đã ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cập nhật đến 30/11/2023 (Ảnh chụp màn hình).

Với chính sách trợ cấp cho trẻ em mầm non, Bình Định là tỉnh duy nhất chốt mức tiền 300.000 đồng/tháng.

Hà Nội và Quảng Ninh trợ cấp cho trẻ 240.000 đồng/tháng. Vĩnh Phúc trợ cấp 220.000 đồng/tháng. Hải Phòng trợ cấp 200.000 đồng/tháng.

Các tỉnh còn lại trợ cấp mức tối thiểu theo quy định là 160.000 đồng/tháng.

Mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non của các tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cập nhật đến 30/11/2023 (Ảnh chụp màn hình).

Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Chính sách đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp được áp dụng cho ba đối tượng: Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục có cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp; giáo viên đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục và có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Trẻ từ 3 tháng tuổi đã được trợ cấp, không cần sống ở khu công nghiệp

Cũng trong cẩm nang hỏi đáp thực hiện chính sách đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, Bộ GD&ĐT khẳng định, đối tượng hưởng trợ cấp bao gồm cả trẻ em nhà trẻ (3-36 tháng tuổi) và trẻ em mẫu giáo (3-5 tuổi).

Đồng thời, trẻ được trợ cấp chỉ cần có cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ là công nhân làm việc tại khu công nghiệp bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Chính sách trợ cấp không phân biệt địa bàn nơi cha, mẹ, người giám hộ làm việc cũng như không phân biệt địa bàn nơi cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục mà trẻ theo học.

Trẻ mầm non được mẹ đưa tới trường (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cơ sở giáo dục mầm non nơi trẻ học chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí trợ cấp và chi trả kinh phí trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho cha, mẹ hoặc người giám hộ. Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm học. Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm. Lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.

Chủ cơ sở giáo dục mầm non được nhận trợ cấp nếu đứng lớp

Chính sách đối với giáo viên mầm non Theo quy định được giải thích trong cẩm nang do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp nếu đồng thời làm giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ như với giáo viên.

Tuy nhiên, chủ cơ sở cũng phải đáp ứng các điều kiện dành cho giáo viên như: Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Riêng cơ sở giáo dục mầm non được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 20 triệu đồng/năm (tùy theo địa phương sẽ có mức cao hơn).

Các cơ sở này cần đáp ứng những điều kiện như: Là cơ sở độc lập dân lập, tư thục thuộc địa bàn có khu công nghiệp; có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Số tiền trợ cấp được sử dụng cho mục đích trang bị cơ sở vật chất 1 lần, bao gồm trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ GD&ĐT, hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em…

Box: Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non được Chính phủ ban hành ngày 8/9/2020. Trong đó tại các Điều 5, 8, 10 quy định chính sách đặc thù đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp. Điểm đặc biệt của các chính sách này là mức hỗ trợ cụ thể do các tỉnh, thành phố quyết định thực hiện tại địa phương.

Sau 3 năm triển khai, các địa phương gặp một số khó khăn vướng mắc về cách xác định đối tượng, địa bàn được hưởng chính sách, thủ tục thực hiện… Một số cha mẹ trẻ chưa hiểu rõ về chính sách để thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ.

Bộ GD&ĐT đã xây dựng "Cẩm nang hỏi đáp thực hiện chính sách đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP" nhằm hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân và các cấp quản lý trong quá trình triển khai thực hiện chính sách nói trên.