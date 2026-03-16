Bộ GD&ĐT công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long; đại diện các Ban Đảng Trung ương.

Về phía Bộ GD&ĐT có quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng; Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Viết Lộc; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh (Ảnh: Bộ MOET).

Phát biểu tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết việc công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của ngành.

Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh GD&ĐT luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, có vai trò quyết định đối với tương lai dân tộc.

Theo ông Sơn, trong giai đoạn hiện nay, ngành giáo dục đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức khi triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW về xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới.

Để hoàn thành sứ mệnh đó, đội ngũ lãnh đạo ngành cần có tầm nhìn chiến lược, đồng thời am hiểu sâu sắc thực tiễn từ địa phương và cơ sở.

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh là nhà giáo, nhà quản lý trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong ngành giáo dục và chính quyền địa phương. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm bà Quyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT là sự bổ sung kịp thời, quan trọng cho đội ngũ lãnh đạo Bộ.

Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT và bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh (Ảnh: MOET).

Bày tỏ tin tưởng, quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn mong muốn tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh sớm bắt nhịp công việc, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để ngành giáo dục có thêm một cán bộ có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết những năm làm việc tại địa phương, đặc biệt trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đã giúp bà tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, điều hành, đồng thời hiểu rõ hơn những khó khăn, nhu cầu của cơ sở giáo dục, đội ngũ nhà giáo và người học. Đây là hành trang quan trọng để bà tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của ngành giáo dục trong thời gian tới.

Tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: MOET).

Trong bối cảnh thế giới chuyển biến mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế tri thức, Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục trong phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trên cương vị mới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ GD&ĐT, tiếp thu chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ; đồng thời nỗ lực học hỏi, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo Bộ triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về GDĐT.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh dự kiến sẽ phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non, công tác học sinh sinh viên và Đề án Ngoại ngữ quốc gia.