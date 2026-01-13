Giáo dục Phần Lan tại Tân Thời Đại: Hành trình 8 năm khẳng định vị thế thương hiệu

Tại đây, triết lý giáo dục Phần Lan không chỉ nằm trong giáo án của người thầy - những người dẫn dắt chuyên môn, mà còn thấm nhuần trong tư duy phục vụ của mỗi thành viên với phương châm “mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên là một nhà giáo dục, cho dù họ là ai”.

Chính sự đồng hành đào tạo không ngừng nghỉ của các chuyên gia Phần Lan từ ngày đầu thành lập đến nay đã kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục bản địa hóa sâu sắc. Chuỗi sự kiện chuyên sâu vừa diễn ra trung tuần tháng 1/2026 chính là lát cắt rõ nét nhất để nhìn lại hành trình này.

Chuyên gia giáo dục Phần Lan - bà Sanna Lukander chia sẻ tại sự kiện “Trải nghiệm Không gian học ngoài trời theo mô hình Trường học Phần Lan” ngày 10/1 (Ảnh: Tân Thời Đại).

"Bản địa hóa" bài toán kết nối với thiên nhiên cho trẻ em đô thị

Cách đây 8 năm, khi những ngôi trường mang triết lý Phần Lan đầu tiên xuất hiện tại TPHCM và sau đó là Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại tại Hà Nội, mô hình này được kỳ vọng như một hướng đi mới đầy triển vọng.

Thay vì tạo ra "cơn sốt" nhất thời, Tân Thời Đại bền bỉ giải quyết trăn trở lớn nhất của phụ huynh Việt: Sự mất kết nối với thiên nhiên của trẻ em đô thị.

Câu hỏi đặt ra là làm sao mang sự tự do của một quốc gia Bắc Âu thưa dân vào không gian phố thị chật hẹp? Tân Thời Đại đã trả lời bằng chiến lược thực tế: Mang thiên nhiên vào phố.

Không gian học tập ngoài trời xanh mát tại Tân Thời Đại. (Ảnh: Tân Thời Đại)

Thấu hiểu triết lý Phần Lan: “Thiên nhiên là người thầy thứ ba”, Tân Thời Đại duy trì tới 40% thời lượng cho các hoạt động ngoài trời. Bước "địa phương hóa" quan trọng này giúp trẻ em lấy lại sợi dây kết nối với thực tế, phát triển sức khỏe thể chất và tư duy độc lập ngay trong không gian quen thuộc hàng ngày.

Khi người thầy là người đồng hành truyền cảm hứng

Sự phát triển thương hiệu nằm ở tư duy quản trị đội ngũ - những người trực tiếp "Việt hóa" tinh hoa quốc tế. Tại Hội thảo ngày 11/1 cùng Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội, bức tranh về chuyển dịch tư duy đã được hé lộ: Làm thế nào để giáo viên Việt Nam khơi dậy tính chủ động và tôn trọng thiên hướng tự nhiên của trẻ?

Câu trả lời nằm ở lộ trình giáo dục định hướng năng lực tự thân. Tại Tân Thời Đại, vai trò người thầy chuyển dịch nhịp nhàng theo sự lớn lên của học sinh: Từ người hướng dẫn ở bậc Mầm non đến người đồng hành ở bậc Tiểu học và cố vấn ở bậc Trung học. Quá trình này giúp học sinh thoát ly sự thụ động, từ học theo chỉ dẫn sang chủ động khám phá bản thân và tri thức.

Học sinh khám phá thế giới bằng mọi giác quan tại Tân Thời Đại. (Ảnh: Tân Thời Đại)

Thực tế chứng minh, học sinh gắn bó từ Mầm non đến Tiểu học tại Tân Thời Đại, ngay sau giai đoạn làm quen mặt chữ, đã bộc lộ khả năng tập trung, tự mày mò và sự tự tin khác biệt.

Đến cấp THCS, mô hình "lớp học đảo ngược" chính thức định hình, nơi người học thực sự làm chủ không gian tri thức, biến mỗi giờ học thành một trải nghiệm hạnh phúc.

Học sinh THCS rèn luyện tư duy phản biện và làm chủ tri thức qua mô hình học tập chủ động (Ảnh: Tân Thời Đại)

Bệ phóng cho công dân toàn cầu

Lộ trình tương lai rõ ràng chính là điểm chạm cuối tạo dựng niềm tin tại Tân Thời Đại. Để học sinh không "lạc nhịp", trường thực hiện phân luồng sớm: Hệ Chất lượng cao tập trung thi đỗ các trường THPT top đầu Hà Nội; Hệ Quốc tế Mỹ và Phần Lan hướng tới mục tiêu du học ngay từ cấp phổ thông.

Đồng hành cùng lộ trình này, Trung tâm Tư vấn Du học B2F - Một thành viên thuộc Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại - đã xây dựng những phương án "may đo" cá nhân hóa cho hàng trăm học sinh.

Các đại biểu, diễn giả Việt Nam và Phần Lan chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo khoa học quốc tế “Nhịp cầu Giáo dục Phần Lan: Từ hợp tác đến lãnh đạo nhà trường”, ngày 11/1 (Ảnh: Tân Thời Đại).

Tại talkshow với các Hiệu trưởng Phần Lan (11/1), du học không chỉ là "tấm vé" vào Lukio, mà còn là sự chuẩn bị về kỹ năng tự chủ, năng lực thích nghi và bản lĩnh công dân toàn cầu nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc.

Chuỗi sự kiện tháng 1 không chỉ là dấu mốc kỷ niệm 8 năm thành lập, mà còn là lời khẳng định về một mô hình giáo dục đã qua giai đoạn thử nghiệm để tiến tới vận hành bền vững.

Sau 8 năm kiên định, Tân Thời Đại đã chứng minh: Khi được đầu tư bài bản và có tầm nhìn dài hạn, những triết lý giáo dục tinh hoa thế giới hoàn toàn có thể bén rễ sâu, tạo nên thay đổi tích cực và bền vững cho thế hệ trẻ Việt Nam.

