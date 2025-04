FPT Schools tuyển dụng cán bộ quản lý trên toàn quốc

Với chiến lược mở rộng thần tốc, cung cấp môi trường học tập chất lượng cao cho đông đảo người học, Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools) triển khai chiến dịch "Future Pioneering and Technovating Schools", tuyển dụng đội ngũ quản lý cấp trung và cấp cao làm việc tại các dự án trường mới ở Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quy Nhơn, TPHCM, Long An... và nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước.

Tôn trọng cá nhân, khuyến khích sáng tạo

FPT Schools thừa hưởng những lợi thế vượt trội về công nghệ và giáo dục, mang văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của Tập đoàn FPT, rõ nét nhất là tính sáng tạo và dân chủ. Với triết lý "làm khác để làm tốt", FPT Schools thiết kế trải nghiệm đa dạng cho giáo viên và học sinh thông qua đào tạo kiến thức, kỹ năng và các cơ hội khám phá bản thân, dựa trên nền tảng công nghệ giáo dục tiên tiến.

Từ ngày đầu thành lập, FPT Schools định hướng xây dựng hệ thống giáo dục với triết lý rõ ràng, tôn trọng sự khác biệt, đề cao tính đổi mới và trao quyền. Mỗi cán bộ giáo viên đều được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực.

Những ý tưởng và phương pháp giảng dạy sáng tạo được tự do đề xuất, thử nghiệm và triển khai nếu khả thi. Mọi sự đóng góp và cống hiến đều được ghi nhận kịp thời.

Với đội ngũ quản lý, FPT Schools khuyến khích hiện thực hóa tầm nhìn và đổi mới cách thức vận hành giáo dục. Điều này tạo nên một môi trường linh hoạt, nơi mỗi cán bộ giáo viên đều có cơ hội ghi dấu ấn cá nhân rõ nét trong sự nghiệp "trồng người".

Thầy trò FPT Schools ghi dấu ấn rực rỡ tại các sân chơi quốc tế (Ảnh: FPT Schools).

Cơ hội công bằng cho người trẻ

TS. Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT (Tập đoàn FPT), cho biết: "Bước vào bất cứ cơ sở nào trong số 16 trường thuộc hệ thống FPT Schools toàn quốc, điểm chung nổi bật là đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ trung, năng động và tràn ngập tinh thần "học tập suốt đời". Nhiều cán bộ 9x đã nắm giữ những vị trí lãnh đạo cấp cao trong ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn với bề dày thành tích".

Đó là minh chứng rõ nét về văn hóa cởi mở tại FPT Schools, nơi mỗi người đều được trao cơ hội công bằng, có lộ trình thăng tiến rõ ràng, không phụ thuộc vào thâm niên hay tuổi tác.

Trường thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên sâu về quản lý, quản trị nhân sự, và ứng dụng công nghệ trong giáo dục, hỗ trợ đội ngũ nâng tầm kỹ năng và kinh nghiệm, sẵn sàng nguồn lực cho các vị trí quản lý, lãnh đạo.

FPT Schools chú trọng các chương trình đào tạo và hoạt động trải nghiệm nâng cao năng lực đội ngũ (Ảnh: FPT Schools).

Các cán bộ quản lý cấp trung được sự hướng dẫn của các lãnh đạo cấp cao, hội đồng chuyên môn giàu kinh nghiệm. Họ chính là những người bạn đồng hành giúp các ứng viên, đặc biệt các nhân sự quản lý mới, nhanh chóng làm quen với văn hóa tổ chức và nắm bắt các kỹ năng cần thiết.

Trường học tử tế, thầy cô hạnh phúc

Không chỉ được hỗ trợ về công việc, đội ngũ nhân sự tại FPT Schools còn được quan tâm tới sự cân bằng trong cuộc sống thông qua các chương trình teambuilding (hoạt động nhóm), khóa đào tạo giúp củng cố sức khỏe tinh thần.

Ông Phong chia sẻ: "FPT Schools tin rằng trường học tử tế là nơi "thầy cô hạnh phúc thay đổi thế giới". Càng bận rộn và áp lực, sự phát triển hài hòa tâm - thân - trí sẽ tạo nên sức mạnh nội tại, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, bền vững và hạnh phúc".

FPT Schools là nơi "thầy cô hạnh phúc thay đổi thế giới" và học sinh được phát triển toàn diện (Ảnh: FPT Schools).

Với chế độ đãi ngộ cạnh tranh, FPT Schools xây dựng chính sách lương thưởng dựa trên năng lực, không bị giới hạn bởi ngạch công chức. Nhiều phúc lợi riêng biệt hấp dẫn như bảo hiểm FPT Care, thưởng hiệu quả, hỗ trợ học phí cho người thân tại hệ thống giáo dục FPT, nghỉ phép linh hoạt. Những chính sách này không chỉ đảm bảo thu nhập xứng đáng, mà còn chăm lo đến đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên và gia đình.

Cán bộ quản lý FPT Schools giao lưu trực tiếp với Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tại nhà riêng (Ảnh: FPT Schools).

"FPT Schools kỳ vọng thu hút những nhân sự tiềm năng, dám nghĩ, dám làm, và khát khao tạo nên sự khác biệt. Đây là thời điểm để các cán bộ quản lý và người làm giáo dục bước ra khỏi vùng an toàn, gia nhập hệ thống giáo dục tiên phong, cùng viết nên trang mới cho nền giáo dục Việt Nam", Giám đốc FPT Schools khẳng định.