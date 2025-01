FPT mở thêm trường phổ thông liên cấp tại Long An

Đây là tỉnh thứ 3 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), FPT lựa chọn làm điểm đến chiến lược trong hành trình phát triển giáo dục, sau Cần Thơ và Hậu Giang.

Lễ động thổ xây dựng Trường Phổ thông Liên cấp FPT Long An.

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT kỳ vọng dự án sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trường đại học, cao đẳng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

"FPT cam kết đồng hành cùng tỉnh Long An để xây dựng một môi trường học tập tiên tiến, nơi mỗi học sinh đều có khả năng làm chủ công nghệ và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi lớn của thời đại, phát triển tối đa năng lực và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương, của quốc gia. Dự án là minh chứng cho cam kết đồng hành lâu dài giữa chúng tôi và tỉnh Long An.

Với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, chúng tôi tin tưởng rằng Dự án Trường Phổ thông Liên cấp FPT sẽ trở thành biểu tượng của giáo dục tiên tiến, tạo động lực phát triển kinh tế tri thức và góp phần khơi dậy những tiềm năng to lớn của tỉnh Long An", ông Khoa chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT phát biểu tại lễ động thổ.

ĐBSCL là khu vực quan trọng với hơn 20 triệu dân, đóng góp lớn cho nền kinh tế nông nghiệp và thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, bài toán phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế tri thức, vẫn là một thách thức lớn. Từ việc mở trường tại Cần Thơ và Hậu Giang đến nay là Long An, FPT không chỉ đáp ứng nhu cầu giáo dục tại chỗ mà còn đặt nền móng vững chắc cho thế hệ trẻ miền Tây bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số.

Long An đang nổi lên như một trung tâm kinh tế - công nghiệp quan trọng của ĐBSCL, với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng hiện đại. Theo báo cáo từ UBND tỉnh Long An, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2023 đạt khoảng 8,32%, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Khu vực Long Hậu, nơi dự án Trường Phổ thông liên cấp FPT Long An tọa lạc, vốn được định hướng trở thành trung tâm đô thị hóa và công nghiệp mới của Long An. Nằm cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) chỉ 15km, địa điểm này sở hữu lợi thế về kết nối giao thông thuận tiện qua các tuyến đường huyết mạch như Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Tạo. Vị trí chiến lược của trường đưa Long An thành điểm đến lý tưởng không chỉ thu hút học sinh địa phương mà còn là lựa chọn hấp dẫn cho các gia đình từ TPHCM và các tỉnh lân cận.

Công trình Trường Phổ thông liên cấp FPT Long An gồm bậc tiểu học, THCS và THPT.

Trường Phổ thông Liên cấp FPT Long An được xây dựng trên diện tích hơn 25.000 mét vuông có khả năng phục vụ 2.500 học sinh mỗi năm. Với tổng diện tích hơn 33.000 mét vuông sàn xây dựng, trường được quy hoạch hiện đại với hai tòa nhà giảng đường 5 tầng, khu nhà dịch vụ đa năng và các hạng mục phụ trợ khác, trang bị đầy đủ các tiện ích hiện đại. Sự kết hợp giữa thiết kế liên cấp và không gian xanh trong khuôn viên trường mang đến môi trường giáo dục tiên tiến, nơi học sinh có thể phát triển toàn diện về cả kiến thức lẫn kỹ năng sống.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo tại đây chú trọng vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như STEM, AI, và Robotic. Đây là những kỹ năng then chốt để chuẩn bị cho thế hệ trẻ Long An tham gia vào nền kinh tế số toàn cầu.

Đây cũng là bước đi quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương, mang đến cho học sinh Long An và các tỉnh lân cận cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế với các lĩnh vực công nghệ hiện đại.

Việc FPT xây dựng trường phổ thông liên cấp tại khu đô thị Long Hậu sau 2 trường phổ thông tại Cần Thơ và Hậu Giang là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược của FPT tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, hướng tới một nền kinh tế gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục, công nghệ và sản xuất.

Không dừng lại ở Long An, FPT đã đặt tầm nhìn xa hơn với kế hoạch mở rộng hệ thống giáo dục đến Sóc Trăng và các tỉnh thành khác trong ĐBSCL. Đây không chỉ là động thái tấn công mạnh mẽ vào thị trường giáo dục miền Tây mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của FPT với sự phát triển của khu vực.

Toàn cảnh trường Trường Phổ thông Liên cấp FPT Long An.

Theo TS. Lê Trường Tùng, Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục FPT, việc xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại tại ĐBSCL không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của người dân mà còn góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo tiền đề cho sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực trong thời đại kinh tế tri thức.

Với việc khởi công xây dựng Trường Phổ thông Liên cấp FPT Long An, Tập đoàn FPT một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong giáo dục và trách nhiệm xã hội. Việc kết hợp giáo dục hiện đại với chiến lược phát triển đô thị không chỉ đặt nền móng cho một tương lai bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế số, đưa Long An trở thành trung tâm công nghệ cao của miền Tây Nam Bộ, mà còn là minh chứng rõ nét cho cam kết đồng hành của FPT cùng sự thịnh vượng của Long An và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cũng trong khuôn khổ của lễ động thổ, Tập đoàn FPT và Quỹ Hy vọng đã tài trợ 300 triệu đồng giúp huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An xây dựng 2 thư viện điện tử và hỗ trợ sửa chữa công trình nhà vệ sinh trường học tại đây.