EMG Education hợp tác chiến lược quốc tế trong giảng dạy AI, STEM

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động giao lưu và xúc tiến hợp tác quốc tế diễn ra từ ngày 17/3 đến 18/3, Tập đoàn giáo dục EMG Education tham dự lễ ra mắt do Đại sứ quán Ireland tổ chức tại Singapore.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa các tổ chức công nghệ và khảo thí hàng đầu thế giới nhằm chuẩn bị hành trang kỹ năng số cho thế hệ trẻ toàn cầu.

Các đại biểu tham dự sự kiện, trong đó có Đại sứ Ireland tại Singapore Sarah McGrath (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) và Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) (Ảnh: T.L).

Chương trình có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao như Bộ trưởng Ireland Frank Feighan, Tổng Giám đốc toàn cầu ICDL Damien O'Sullivan, CEO Siemens ASEAN Thái Lai Phạm cùng đại diện Singapore Polytechnic.

Sự kiện cũng có sự hiện diện của Đại sứ Ireland tại Singapore Sarah McGrath và Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh.

Về phía EMG Education, tham dự sự kiện có ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch HĐQT, và bà Nguyễn Phương Lan, Tổng Giám đốc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Ireland Sarah McGrath chia sẻ quan điểm, cả Ireland, Singapore và Việt Nam đều có chung một nền tảng giá trị cốt lõi là đặc biệt coi trọng sự phát triển của giáo dục.

Bà Sarah McGrath đánh giá cao việc ICDL vươn mình trở thành một tổ chức mang tầm vóc toàn cầu đích thực, thành công trong việc mang những tinh hoa và chuyên môn giáo dục của Ireland đến với khu vực và thế giới.

Đại sứ Sarah McGrath cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các giá trị hợp tác chiến lược và yếu tố con người trong việc tạo nên nền tảng vững chắc để thúc đẩy những bước tiến xa hơn trong hợp tác quốc tế tương lai.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết, sự hợp tác này có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của Việt Nam. Ông dẫn các Nghị quyết 57 và 71 của Bộ Chính trị, trong đó khẳng định ưu tiên của quốc gia đối với đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Trần Phước Anh, để đạt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển vào năm 2045, Việt Nam cần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ.

Đại sứ Trần Phước Anh cũng đánh giá việc hợp tác giữa EMG Education và ICDL cùng các đối tác là sự kết hợp giữa tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam, giúp người học tiếp cận các hệ thống chứng chỉ chất lượng cao, sẵn sàng cho thị trường lao động trong tương lai.

Ông cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ để mối quan hệ hợp tác này mang lại những tác động tích cực và sâu rộng.

Sự kiện cũng khẳng định cam kết của EMG Education trong việc đồng hành cùng các đối tác toàn cầu như ICDL, Siemens và Singapore Polytechnic, nỗ lực không ngừng để mang tinh hoa giáo dục thế giới về Việt Nam, chắp cánh cho thế hệ trẻ tự tin làm chủ kỷ nguyên công nghệ.