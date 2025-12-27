Đồng bộ giải pháp hỗ trợ, đảm bảo tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn

Không chỉ là con số thống kê, tốt nghiệp đúng hạn còn gắn liền với quyền lợi của người học, chi phí xã hội và uy tín của trường.

Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên phải kéo dài thời gian học không hẳn vì năng lực hạn chế, mà do thiếu thông tin, định hướng chưa rõ ràng hoặc chưa được hỗ trợ kịp thời trong quá trình xây dựng lộ trình học tập. Nhận diện rõ vấn đề này, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (HNMU) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo đúng tiến độ.

Trường hỗ trợ toàn diện để sinh viên học tập hiệu quả, không bị nợ môn, không gián đoạn tiến độ (Ảnh: HNMU).

Cố vấn học tập - mắt xích quan trọng trong quản lý tiến độ học tập

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến sinh viên chậm tốt nghiệp là đăng ký học phần chưa hợp lý, đặc biệt ở giai đoạn đầu của khóa học. Để khắc phục, HNMU chú trọng nâng cao vai trò của cố vấn học tập như một “người dẫn đường” cho sinh viên.

Cố vấn học tập không chỉ hỗ trợ giải đáp thắc mắc về quy chế đào tạo, mà còn tư vấn xây dựng kế hoạch học tập dài hạn, giúp sinh viên hiểu rõ các mốc học phần cần hoàn thành theo từng học kỳ. Việc được đồng hành và nhắc nhở kịp thời giúp sinh viên hạn chế tình trạng bỏ sót học phần, dồn quá nhiều môn vào cuối khóa hoặc rơi vào thế bị động khi đăng ký học.

Quản lý học phần bắt buộc và học phần tiền đề

Trong đào tạo theo tín chỉ, học phần bắt buộc và học phần tiền đề có vai trò quyết định đến tiến độ học tập. Nếu không nắm rõ mối quan hệ giữa các học phần, sinh viên rất dễ gặp tình trạng “kẹt tiến độ”, phải chờ mở lớp hoặc kéo dài thời gian học thêm một năm.

HNMU tăng cường truyền thông về cấu trúc chương trình đào tạo, sơ đồ học phần và các điều kiện tiên quyết, giúp sinh viên chủ động xây dựng lộ trình học tập ngay từ năm nhất. Thông tin được cung cấp rõ ràng, cập nhật thường xuyên, góp phần giảm rủi ro sai sót trong đăng ký học phần - một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến chậm tốt nghiệp.

Nhà trường có đội ngũ cố vấn học tập giúp đỡ sinh viên (Ảnh: HNMU).

Học lại, học cải thiện: Hỗ trợ nhưng không buông lỏng

Việc sinh viên phải học lại hoặc học cải thiện là điều khó tránh trong quá trình học tập. Tuy nhiên, nếu không được quản lý và hỗ trợ hợp lý, đây có thể trở thành “điểm nghẽn” kéo dài thời gian đào tạo.

Theo đại diện trường, HNMU tiếp cận vấn đề học lại theo hướng hỗ trợ có kiểm soát, tạo điều kiện để sinh viên học lại kịp thời, đồng thời tư vấn điều chỉnh phương pháp học tập, phân bổ thời gian và khối lượng học phần phù hợp. Cách làm này vừa đảm bảo yêu cầu chất lượng đào tạo, vừa giúp sinh viên không bị gián đoạn lộ trình học tập.

Truyền thông học tập chủ động, giảm nguy cơ “lạc nhịp”

Một điểm đáng chú ý trong các giải pháp của HNMU là truyền thông học tập chủ động. Thay vì chờ sinh viên gặp khó khăn mới can thiệp, nhà trường thường xuyên cung cấp thông tin về tiến độ học tập, các mốc quan trọng, quy định học vụ và điều kiện xét tốt nghiệp.

Việc cảnh báo sớm và truyền thông rõ ràng giúp sinh viên nhận diện kịp thời nguy cơ chậm tiến độ, từ đó chủ động điều chỉnh kế hoạch học tập, giảm áp lực dồn vào giai đoạn cuối khóa.

Trường còn tạo những không gian học tập, sáng tạo, truyền cảm hứng (Ảnh: HNMU).

“HNMU - Tốt nghiệp đúng hẹn”: Cam kết đồng hành cùng sinh viên

Trên nền tảng các giải pháp học tập và hỗ trợ người học, chiến dịch “HNMU - Tốt nghiệp đúng hẹn” được triển khai như một thông điệp xuyên suốt, thể hiện cam kết của nhà trường trong việc đồng hành cùng sinh viên từ khi nhập học đến khi ra trường.

Chiến dịch nhấn mạnh trách nhiệm song hành giữa nhà trường và người học: trường tạo điều kiện, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời; sinh viên chủ động, nghiêm túc với lộ trình học tập của mình.

Theo các chuyên gia giáo dục, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đúng hạn không đồng nghĩa với hạ thấp chuẩn đầu ra, mà là kết quả của một hệ thống quản lý học tập hiệu quả và nhân văn.

Đảm bảo tiến độ - nâng cao chất lượng đào tạo

Trong dài hạn, việc duy trì tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn không chỉ giúp giảm chi phí xã hội, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khẳng định uy tín của cơ sở giáo dục. Khi sinh viên được hỗ trợ đúng cách và học tập theo lộ trình rõ ràng, hiệu quả đào tạo sẽ được nâng cao một cách bền vững.

Với định hướng lấy người học làm trung tâm, các giải pháp của HNMU cho thấy đảm bảo tiến độ học tập không phải là áp lực, mà là kết quả tất yếu của một môi trường giáo dục có trách nhiệm và đồng hành.