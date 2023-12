Mới đây, những hình ảnh, clip về "đoàn quân nhí" trong trang phục bộ đội hành quân trên đường phố trong tiếng nhạc hành khúc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội nhận được rất nhiều lượt ý kiến bình luận bày tỏ hình ảnh đẹp, dễ thương.

"Đội quân nhí" hành quân trên đường phố Đà Nẵng (Video: MXH).

Trong clip là hình ảnh các cháu bé được chuẩn bị quân phục, lưng vắt lá ngụy trang, tay cầm cờ đỏ sao vàng, đi hàng lối rất đẹp hành quân trong tiếng nhạc hành khúc. Các cô giáo cũng đi cùng để chỉ đường, dẫn dắt các con khi đi trên đường.

Sau khi được đăng tải, những hình ảnh đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng động mạng. Nhiều người cho rằng, đây là một cách giáo dục rất ý nghĩa.

Tài khoản Hoàng Lê bình luận: "Cô giáo dẫn đoàn cũng rất dễ thương, khi mọi người dừng lại để cả đoàn đi qua, cô cũng không quên cúi đầu cảm ơn mọi người đã nhường đường, mình để ý chi tiết nhỏ và thấy dễ thương vô cùng".

Tài khoản Tiên Sa bình luận: "Giáo dục lòng yêu nước, tình yêu bộ đội bằng những hoạt động hết sức ý nghĩa với các cháu. 10 điểm cho giáo viên ngôi trường này".

Được biết, đây là hoạt động của các cô trò Trường mầm non Khánh An (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ).

Các cô trò Trường mầm non Khánh An trong trang phục bộ đội hành quân trên đường phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Trường mầm non Khánh An cho hay, hoạt động trên diễn ra vào sáng 20/12 nhằm chào mừng 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12). Hoạt động kéo dài khoảng 45 phút, các bé 5-6 tuổi sẽ "hành quân" quanh khu dân cư gần trường.

Trước khi diễn ra hoạt động, giáo viên cùng phụ huynh chuẩn bị ba lô, mũ, quần áo cho các em. "Việc này giúp phụ huynh kết nối với các con nhiều hơn", đại diện trường mầm non chia sẻ.

"Các bé rất hào hứng khi đi và mọi người xung quanh ai cũng hưởng ứng cho hoạt động này", đại diện trường mầm non nói và cho hay mục đích của hoạt động là giáo dục cho các bé lòng biết ơn và hiểu hơn những công việc của các chú bộ đội. Qua đó, các con biết kính trọng những người lính đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện trường mầm non cho hay, trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày 22/12, trường cũng cho các cháu đi thăm quan doanh trại bộ đội, tìm hiểu và biết về công việc của các chú bộ đội.