Đề thi, đáp án môn văn vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp năm 2026 chính xác nhất

Đề thi và đáp án gợi ý môn ngữ văn vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp năm 2026 sẽ được cập nhật ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp, trong 2 ngày 27 và 28/5, hơn 44.300 thí sinh Đồng Tháp sẽ tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Đây là kỳ thi có quy mô lớn kỷ lục từ trước đến nay tại Đồng Tháp sau khi sáp nhập tỉnh thành. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an ninh, trật tự được đặt lên hàng đầu.

Ngành GD&ĐT phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Đồng Tháp tuyển 986 lớp 10 công lập cho 83 cơ sở giáo dục THPT.

Nhiều trường có quy mô tuyển sinh lớn 15-18 lớp như THPT Châu Thành 1, THPT Sa Đéc, THPT Cao Lãnh 2, THPT Trương Định, THPT Gò Công Đông, THPT Nguyễn Đình Chiểu, THPT Chợ Gạo…

Theo kế hoạch, sáng 27/5, thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Chiều 27/5, thí sinh dự thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút; môn toán, thời gian làm bài 90 phút.

Thí sinh dự thi các môn chuyên vào sáng 28/5, thời gian làm bài 150 phút.