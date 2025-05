Dấu ấn cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn quốc "Let Your Voice Be Heard" mùa 6

Sân chơi bùng nổ

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi "Let Your Voice Be Heard 6 - Global Citizen", do tổ chức giáo dục quốc tế 2G Education và iGen Việt Nam tổ chức, mở rộng ở quy mô toàn quốc. Lần đầu tiên, cuộc thi chào đón học sinh THPT và sinh viên cả nước, tạo sân chơi lớn để thế hệ trẻ Việt thể hiện trình độ tiếng Anh và tư duy phản biện.

Các thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết.

Hành trình năm nay ghi dấu với hàng trăm thí sinh tham gia, trải qua các vòng thi đầy thử thách: từ sơ loại trực tuyến, chuỗi workshop (thảo luận) chuyên sâu, đến vòng chung kết gay cấn, cuối cùng chọn ra 9 gương mặt xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.

Khoảnh khắc bùng nổ nhất là khi các thí sinh tự tin thuyết trình và hùng biện bằng tiếng Anh trên sân khấu qua ba vòng thi gay cấn. Quán quân năm nay là Nguyễn Cẩm Tú - sinh viên năm ba trường Đại học Kinh tế Quốc Dân - người đã có phần thể hiện xuất sắc trong mọi lượt đấu và mang về phần thưởng là một chuyến tham quan 5 ngày tại Auckland, New Zealand.

Các thí sinh được thử thách với chủ đề trí thông minh nhân tạo.

Một trong những định hướng phát triển của 2G Education là tận dụng công nghệ để rút ngắn khoảng cách giáo dục, kết nối con người và lan tỏa giá trị. Vì vậy, mùa thi năm nay tích hợp những kỹ năng chuyển đổi số và xoay quanh các chủ đề liên quan tới công nghệ trí thông minh nhân tạo, thông qua sự phối hợp chặt chẽ cùng Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) và các doanh nghiệp công nghệ khác.

Bằng việc vượt qua các vòng thi, các bạn trẻ được rèn luyện trí thông minh công nghệ, thử nghiệm dự án cá nhân, ứng dụng tư duy phản biện trong thực chiến.

Bên cạnh nỗ lực của ban tổ chức, thành công của cuộc thi năm nay không thể thiếu sự đồng hành từ nhiều đơn vị đối tác khác như: Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Home English… cùng nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chương trình thu hút đông đảo sự tham gia của các bạn trẻ.

2G Education chú trọng phát triển ngôn ngữ thực chất và tư duy bền vững.

"Tại 2G Education, chúng tôi tin rằng học ngoại ngữ là hành trình giúp học sinh tự tin bước ra thế giới, kết nối và phát triển, không chỉ là cuộc chạy đua vì điểm số hay chứng chỉ. 7 năm vừa qua, 2G Education luôn kiên định với triết lý giáo dục tử tế, chú trọng phát triển năng lực ngôn ngữ thực chất, giúp học viên tự tin giao tiếp, học tập và làm việc như một công dân toàn cầu.

Chúng tôi đồng hành cùng học viên trong việc chuẩn bị cho các kỳ thi chứng chỉ quốc tế, đồng thời tạo ra những sân chơi ý nghĩa như cuộc thi "Let Your Voice Be Heard" hay "English Challenge". Ngoài ra, 2G Education còn đưa các bạn trẻ tham gia các sân chơi quốc tế như "World Scholar's Cup", tổ chức trại hè và các chương trình du học, mang đến cơ hội rèn luyện ngôn ngữ, kỹ năng mềm một cách thực tế và toàn diện hơn", đại diện 2G Education cho biết.

2G Signature Campus - địa điểm khảo thí của Hội đồng Anh tại Thủ Đức

Đầu năm 2025 đánh dấu những cột mốc đầy tự hào của 2G Education. Không chỉ tổ chức thành công cuộc thi "Let Your Voice Be Heard" toàn quốc, 2G Education còn ra mắt chi nhánh 2G Signature Campus - địa điểm thi IELTS & Aptis ESOL chính thức của Hội đồng Anh tại TP Thủ Đức, TPHCM.

2G Signature Campus tại TPHCM.

2G Signature Campus là chi nhánh được áp dụng mô hình học Boutique Learning (mô hình lớp nhỏ - chất lượng cao) với cơ sở vật chất phòng máy theo chuẩn quốc tế nằm trong trung tâm thương mại Vincom Plaza, giúp các học sinh có một trải nghiệm toàn diện học - thi - giải trí. Dự kiến 2G Signature Campus sẽ thu hút hàng trăm lượng đăng ký cho cuộc thi "Let Your Voice Be Heard" mùa kế tiếp.

Hé lộ mùa 7: Sân chơi thú vị, bứt phá hơn

Let Your Voice Be Heard đã khép lại mùa thứ 6 với nhiều cảm xúc và câu chuyện. Tuy nhiên, mùa 7 của cuộc thi còn đáng mong chờ hơn nữa khi cuộc thi sẽ trở lại với quy mô lớn hơn, hình thức đổi mới và giải thưởng hấp dẫn hơn.

Thông tin về mùa 7 sẽ được cập nhật trên website chính thức của 2G Education.

"Let Your Voice Be Heard" không chỉ là một cuộc thi, mà là một hành trình rèn luyện tư duy, kiến thức, kỹ năng. Với sự đồng hành của các đối tác uy tín cùng định hướng phát triển của 2G Education, sân chơi được kỳ vọng sẽ để lại dấu ấn mạnh mẽ, mở ra cánh cửa để hàng nghìn bạn trẻ phát triển kỹ năng của mình.