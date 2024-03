Dấu ấn chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2023-2024

Ngày 27/3, tại Vĩnh Phúc, Honda Việt Nam tổng kết chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 kết hợp đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh trên toàn quốc năm học 2023-2024.

Honda Việt Nam tổng kết chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2023 - 2024.

Chương trình được Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT QG), Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhằm chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ" vào năm 2045 và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu là "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda" vào năm 2050.

Chương trình xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Với các em học sinh lớp 1, lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy, việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe máy là cần thiết.

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1.

Chương trình nhằm hướng tới 2 mục tiêu là hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lên tới 100% và đào tạo ATGT cho học sinh, phụ huynh nhằm nâng cao nhận thức về ATGT thông qua các hoạt động truyền thông.

Phụ huynh trải nghiệm trên máy tập lái xe Honda.

Theo đó, kể từ khi phát động chương trình vào tháng 9/2023, các bên đã tích cực phối hợp thực hiện hơn 800 sự kiện trao mũ kết hợp đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh trên toàn quốc.

Kết quả, 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao đến các em học sinh lớp 1 trên toàn quốc. Hơn 2 triệu học sinh và hơn 200.000 phụ huynh đã được đào tạo những kiến thức bổ ích giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Chương trình đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho các bậc phụ huynh.

Theo kết quả khảo sát được thực hiện trên 700 trường học đại diện cho các cấp học, từ tiểu học đến trung học phổ thông trên toàn quốc, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của các em học sinh đã đạt tới 80%. Điều này cho thấy các em đã ý thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đây là tiền đề để HVN tiếp tục đẩy mạnh triển khai những chương trình tiếp theo trong thời gian tới, giúp nâng cao hơn nữa tỷ lệ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

"HVN tin rằng việc trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 kết hợp đào tạo an toàn giao thông sẽ góp phần tích cực nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh và phụ huynh trên toàn quốc, hướng tới xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam", đại diện HVN chia sẻ.

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 kết hợp đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh trên toàn quốc năm học 2023-2024 là bước tiếp nối của chương trình "Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1" do Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai trên toàn quốc từ năm 2018 đến 2020.

Sau thời gian gián đoạn do Covid-19, năm học 2022-2023, HVN đã tái khởi động chương trình "Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và lớp 2 kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho phụ huynh và học sinh" tại Hà Nội, Cần Thơ và TPHCM.

Cùng với quyết định trao tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2023-2024, tổng số mũ bảo hiểm HVN trao tặng đã lên đến gần 8,6 triệu mũ.