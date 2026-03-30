Đào tạo luật trước “đề bài” AI và kinh tế số

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TPHCM ngày 30/3, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao vai trò của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học, đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao.

Phó Thủ tướng bày tỏ đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu rất cao. Nghị quyết của Bộ Chính trị đã xác định rõ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, công tác xây dựng và thi hành pháp luật được xác định là một trong những “đột phá của đột phá”.

Trong lĩnh vực giáo dục, Đảng ta nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và kinh tế tri thức.

Từ đó, Phó Thủ tướng cho biết những định hướng lớn này đặt ra yêu cầu rất cao đối với các cơ sở đào tạo luật - nơi trực tiếp đào tạo đội ngũ nhân lực tham gia xây dựng, thực thi và bảo vệ pháp luật.

Cùng với đó, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội, yêu cầu đối với nguồn nhân lực pháp lý cũng đang thay đổi mạnh mẽ.

“Người làm luật trong thời đại mới không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có tư duy liên ngành, hiểu biết về công nghệ, có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi của môi trường pháp lý toàn cầu”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ.

Trường Đại học Luật TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng II (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ông đặt ra "đề bài" cụ thể cho nhà trường trong việc thực hiện hiệu quả các đề án của Chính phủ về xây dựng trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

Trong đó, nhà trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế; chú trọng phát triển năng lực tư duy pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức nghề luật.

Đặc biệt, cần đào tạo nguồn nhân lực pháp lý có khả năng làm việc trong môi trường số, hiểu biết về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kinh tế số và quản trị hiện đại.

Về nghiên cứu khoa học, cần tập trung xây dựng nhà trường trở thành trung tâm nghiên cứu pháp lý hàng đầu, có khả năng tham gia sâu vào quá trình hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật; đặc biệt là các lĩnh vực mới như pháp luật về công nghệ, kinh tế số, dữ liệu, an ninh mạng, đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, trường đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản trị, giảng dạy và học tập; xây dựng môi trường học thuật hiện đại, sáng tạo và hội nhập.

Phó Thủ tướng cũng nêu trách nhiệm phục vụ cộng đồng và hợp tác quốc tế.

Để nhà trường hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm đào tạo luật uy tín trong khu vực, quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định Bộ sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ các nút thắt về cơ chế, chính sách cho nhà trường.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ GD&ĐT bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với định hướng mở rộng không gian phát triển của trường, bao gồm việc phát triển các phân hiệu và mở rộng các ngành đào tạo mới phù hợp với xu thế, trên cơ sở giữ vững bản sắc và chất lượng đào tạo pháp luật cốt lõi.

Đồng thời, quyền Bộ trưởng cũng đặt ra yêu cầu về tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, phát triển mô hình quản trị đại học hiện đại, mở rộng hợp tác quốc tế một cách thực chất.

Dịp này, Trường Đại học Luật TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng II, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.