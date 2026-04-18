Cô giáo bắt 5 học trò tiêm vào tay và những hình phạt "không thể tin nổi"

Ngày 15/4, dư luận bàng hoàng, sửng sốt trước sự việc cô giáo tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (Bến Cát, TPHCM) phạt học sinh bằng cách yêu cầu các em tự chích kim tiêm vào tay.

Các em bị cô áp dụng hình phạt quái dị vì vi phạm những lỗi như nói chuyện trong lớp, không ngủ trưa, không thắt khăn quàng hoặc không tuân thủ nội quy.

Cô phạt học trò với lời tuyên bố tỉnh rụi: “Bạn nào vi phạm, không ngoan thì tự cầm kim tiêm vào tay mình chứ cô không tiêm vào tay các em”.

Cô giáo phạt học sinh tự dùng kim tiêm chích vào tay (Ảnh minh hoạ: AI).

Trước giáo viên này, đã từng có những trường hợp giáo viên bị kỷ luật vì dùng các hình phạt học trò một cách kỳ dị, khó tin.

Cô giáo bắt cả lớp tát bạn học 231 cái

Sự việc xảy ra tại Trường THCS Duy Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ. Em H.L.N., một học sinh lớp 6, nói tục ngoài sân trường bị đội cờ đỏ ghi sổ.

Khi nắm thông tin, cô giáo chủ nhiệm N.T.P.T. phạt em N. bằng cách bắt các bạn trong lớp mỗi người tát 10 cái vào mặt em.

Không chỉ vậy, nếu bạn nào tát nhẹ, người bị phạt sẽ tát ngược lại 10 cái nên em N. bị tát rất mạnh. Khi học sinh cuối cùng của lớp thực hiện việc tát, vì quá đau, em N. khóc và buột miệng nói tục nên bị cô giáo tát thêm một cái nữa.

Em N. bị tát tổng cộng 231 cái, phải nhập viện trong tình trạng hai má thâm đen, sưng tấy, miệng mở hạn chế, khó nhai nuốt.

Ngay sau sự việc, Bộ GD&ĐT yêu cầu địa phương xử lý nghiêm vụ việc. Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án về tội “hành hạ và làm nhục người khác”.

Cô giáo phạt trẻ lớp 3 bằng cách bắt uống nước giẻ lau bảng

Tại Hải Phòng, cô giáo N.T.P.H. xử phạt một học sinh lớp 3 nói chuyện riêng trong lớp bằng cách bắt phải uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng.

Phải nhiều tuần sau, sự việc mới được phát hiện khi một học sinh cùng lớp với cháu bé bị xử phạt kể lại với mẹ mình.

Khi đó, không chỉ dư luận mà ngay cả nhà trường cũng vô cùng bất ngờ, sửng sốt trước hình phạt của cô giáo trẻ vừa về trường làm việc chưa lâu.

Ngay sau đó, cô giáo này lập tức bị chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, những tổn thương tâm lý, tủi hổ từ hình phạt của cô để lại cho học trò vẫn kéo dài.

Cô giáo trừng phạt học sinh bằng cách không giảng bài trong nhiều tháng

Nhiều năm trước, trong một buổi đối thoại với lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, một học sinh lớp 11 ở Nhà Bè bật khóc kể về việc cô giáo T.T.M.C. lên lớp nhưng không giảng bài, không nói chuyện trong nhiều tháng.

Theo học sinh, suốt cả học kỳ lên lớp, cô không giảng bài, không trao đổi, chỉ chép bài giảng lên bảng rồi để học sinh tự học. Không khí lớp học rất căng thẳng, học sinh sợ hãi.

Theo lãnh đạo TPHCM, việc cô giáo lên lớp mà im lặng trong nhiều tháng là cực kỳ nghiêm trọng, là một hình thức trừng phạt mang tính bạo hành và khủng bố tinh thần học trò.

Nhằm ổn định tâm lý cho học sinh đã lên tiếng phản ánh, gia đình và nhà trường đã hỗ trợ em chuyển trường. Còn cô T.T.M.C. bị đình chỉ công tác giảng dạy và bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trước những sự việc giáo viên hành xử thô bạo, phản sư phạm với học trò, ông Lê Ngọc Điệp, nguyên Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD&ĐT TPHCM), băn khoăn về việc ngoài kiến thức, ở trường sư phạm, ngay từ đầu vào liệu giáo viên đã được chuẩn bị hành trang cho nghề nghiệp như thế nào về tâm hồn, tâm lý, đạo đức và kỹ năng.

Người này trăn trở khi nhìn thấy không ít giáo viên đang thiếu đi một tâm hồn đẹp, những cảm xúc đẹp, thiếu sự đồng cảm với chính nghề nghiệp và học trò của mình. Nhiều giáo viên sống với nghề nhưng thiếu đi sự kết nối cơ bản với nghề nghiệp và với học trò.

Ông Điệp cũng cho rằng, ngoài bồi dưỡng kiến thức, cần chú ý, quan tâm đến sức khỏe tinh thần của đội ngũ giáo viên.

Trước thực trạng nhiều giáo viên có hành vi bạo hành, xâm phạm học sinh, một nhà quản lý giáo dục đã phải thốt lên tại hội thảo về đạo đức nhà giáo: “Không ít cô giáo có biểu hiện lệch lạc về tâm lý. Mong các cô cân nhắc rời nghề vì công việc này không phù hợp".