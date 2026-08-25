Dàn tân sinh viên nổi bật “đổ bộ” một trường đại học ở TPHCM

Từ huy chương Olympic đến thủ khoa Đánh giá năng lực

Mùa nhập học năm 2026, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM (HCMUS) đón nhiều tân sinh viên sở hữu thành tích nổi bật trong các kỳ thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế và những sân chơi trí tuệ dành cho học sinh.

Một trong những gương mặt gây chú ý là Trần Đại Thành Danh, Huy chương bạc Olympic Toán học quốc tế năm 2026, Huy chương vàng Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026 và hai năm liên tiếp giành giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn toán.

Với những thành tích này, Thành Danh được tuyển thẳng vào trường và lựa chọn theo đuổi toán học tại Khoa Toán - Tin học.

Trần Đại Thành Danh là một trong những gương mặt nổi bật của khóa tuyển sinh 2026 vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Ảnh: N.D).

Không kém phần đặc biệt là Trần Tiến Đạt, thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026.

Tại đợt 2 của kỳ thi, Tiến Đạt đạt 1.139/1.200 điểm, mức điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi. Nam sinh sau đó trúng tuyển ngành Khoa học Máy tính, Chương trình Tiên tiến của trường.

Trần Tiến Đạt với 1.139/1.200 điểm tại Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026, trở thành thủ khoa của kỳ thi và là thí sinh đạt mức điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi (Ảnh: HCMUS).

Những thí sinh Olympia

Không chỉ có các tài năng Olympic và thủ khoa, mùa nhập học năm nay tại HCMUS còn có sự góp mặt của những gương mặt từng được khán giả biết đến qua chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Đoàn Thanh Tùng, giải nhì Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, chính thức trở thành tân sinh viên ngành Công nghệ Sinh học, Chương trình tăng cường tiếng Anh.

Đoàn Thanh Tùng, giải Nhì Đường lên đỉnh Olympia 2025, trở thành tân sinh viên ngành Công nghệ sinh học - chương trình tăng cường tiếng Anh (Ảnh: HCMUS).

Trong khi đó, Nguyễn Nhựt Lam, giải ba Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, lựa chọn ngành Hóa học, Chương trình tăng cường tiếng Anh.

Cùng xuất hiện trong mùa nhập học còn có nhiều gương mặt từng đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi.

Đáng chú ý là Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu, cặp song sinh đến từ Quảng Nam. Cả hai cùng trở thành tân sinh viên Khoa Toán - Tin học.

Trước đó, hai anh em cùng giành giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn toán năm học 2024-2025 và giành Huy chương vàng tại Olympic Giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ 2.

Nhiều thủ khoa tỉnh, thành phố cùng chọn trường

Bên cạnh các gương mặt đạt giải quốc tế, quốc gia, trường còn đón nhiều thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương theo tổ hợp xét tuyển

Trong số đó có Võ Đăng Tuệ, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của tỉnh Gia Lai và thủ khoa tổ hợp A0T; Huỳnh Ngọc Nhân, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của Đà Nẵng ở tổ hợp X26; và Huỳnh Nghĩa Nhân, thủ khoa của An Giang ở tổ hợp A00.

Những gương mặt này tiếp tục bổ sung vào danh sách tân sinh viên có thành tích nổi bật của khóa tuyển 2026.

Một câu chuyện thú vị khác đến từ ba cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM là Lê Lâm, Nguyễn Ngọc Minh Kiên và Phan Bảo Châu.

Ba bạn từng học chung lớp, cùng có niềm đam mê với tin học, cùng đạt giải nhất kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia và sau đó cùng được tuyển thẳng vào ngành Khoa học Máy tính, Chương trình Tiên tiến của trường. Từ những thành tích riêng, các bạn tiếp tục có chung lựa chọn cho hành trình đại học.

Ngoài danh sách trên, trường cũng quy tụ nhiều tân sinh viên có thành tích nổi bật khác. Năm 2026, điểm chuẩn của tất cả ngành tại trường từ 21,5 điểm trở lên, trong đó cao nhất là 29,32 điểm ở ngành Khoa học Máy tính, Chương trình Tiên tiến.

Tiếp theo là ngành Trí tuệ nhân tạo với 28,68 điểm và Thiết kế vi mạch với 27,93 điểm. Các ngành Khoa học dữ liệu, Thống kê và Công nghệ bán dẫn đều có điểm chuẩn trên 27 điểm.

Tân sinh viên cùng gia đình đến nhập học (Ảnh: HCMUS).

Năm nay, HCMUS tuyển hơn 5.000 sinh viên và lần đầu áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp. Trong mùa nhập học, nhà trường cũng tiếp tục triển khai các chương trình dành cho nhóm sinh viên có thành tích học thuật nổi bật, như chương trình Cử nhân tài năng ở các lĩnh vực toán học, vật lý học và công nghệ Vật liệu.

Chào đón thế hệ tân sinh viên mới, PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cho rằng các em bước vào giảng đường trong một thời điểm đặc biệt, khi khoa học và công nghệ ngày càng giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển của đất nước.

Theo ông, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để những sinh viên được đào tạo trong lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ có thể phát huy vai trò, đóng góp cho sự phát triển bền vững.

Từ đó, người đứng đầu nhà trường nhắn nhủ tân sinh viên trước hết cần xây dựng cách học chủ động và tư duy độc lập, không chỉ học để vượt qua một kỳ thi mà cần hiểu bản chất, biết đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và tự xây dựng kiến thức, năng lực của mình.

Bên cạnh việc học, ông khuyến khích sinh viên chủ động trải nghiệm và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.

“Cuối cùng, hãy nuôi dưỡng trách nhiệm với cộng đồng và đất nước”, ông Quan nhấn mạnh, đồng thời cho rằng tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được dùng để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho con người và xã hội.

Nhà trường kỳ vọng sinh viên không chỉ trở thành những người giỏi chuyên môn mà còn là những công dân có trách nhiệm, biết sử dụng tri thức để đóng góp cho cộng đồng và xã hội.