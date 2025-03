Đại học Nevada, Reno trở thành đối tác chiến lược của SIU

Sự kiện không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai trường, mà còn mở ra những cơ hội mới đầy triển vọng cho sinh viên SIU trong việc tiếp cận môi trường học tập và nghiên cứu đẳng cấp quốc tế tại một trong những trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ.

Thắt chặt hợp tác học thuật thông qua chương trình SIU - UNR

Với mục tiêu giúp sinh viên tiếp cận nền giáo dục hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động toàn cầu, SIU và UNR đã thống nhất triển khai chương trình hợp tác giáo dục (Chương trình SIU - UNR). Theo thỏa thuận, sinh viên SIU có thể chuyển tiếp trực tiếp vào chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại UNR.

Đây là nền tảng vững chắc để SIU tiếp tục khẳng định vị thế và cam kết mang đến cho sinh viên một chương trình đào tạo toàn diện, cập nhật những xu hướng giáo dục tiên tiến.

SIU và UNR ký thỏa thuận hợp tác.

Chương trình MBA tại UNR mang đến cho sinh viên SIU cơ hội tiếp cận với các chuyên gia hàng đầu. Để đủ điều kiện tham gia chương trình, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào như có bằng cử nhân tại SIU, đạt điểm GPA từ 2,75 trở lên và đáp ứng điều kiện tiếng Anh theo tiêu chuẩn: Duolingo 115; TOEFL 79 IBT hoặc 8,5 (Essentials); IELTS 6,5; Pearson (PTE) 59 hoặc Cambridge 176.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS. Phạm Quý Tỵ, Hiệu trưởng SIU chia sẻ: "Sự kiện hợp tác hôm nay là cột mốc quan trọng khẳng định sứ mệnh trong phát triển giáo dục, đẩy mạnh nghiên cứu và kiến tạo giá trị bền vững cho tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng đến các chương trình hợp tác sâu rộng hơn, mở ra nhiều cơ hội trao đổi học thuật cho sinh viên và giảng viên, kết nối tri thức, góp phần vào sự nghiệp phục vụ cộng đồng".

Lãnh đạo UNR chia sẻ về môi trường học tập tại UNR.

Ngoài hợp tác học thuật, thỏa thuận còn đặt nền tảng vững chắc cho hợp tác nghiên cứu giữa hai trường. Với hơn 60 trung tâm nghiên cứu tiên tiến, UNR tạo điều kiện cho sinh viên SIU tham gia vào các dự án quốc tế, làm việc với các giáo sư hàng đầu và phát triển chuyên môn sâu rộng. UNR cũng sở hữu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, là môi trường lý tưởng để học tập và khởi nghiệp.

Đẩy mạnh kết nối giáo dục quốc tế

Tại lễ ký kết, Tiến sĩ Brian Sandoval, Chủ tịch Đại học Nevada, Reno bày tỏ sự trân trọng đối với SIU và xem đây là cơ hội để hợp tác vì lợi ích của sinh viên và giảng viên. Tiến sĩ Brian Sandoval nhấn mạnh danh tiếng xuất sắc của trường không chỉ được biết tại Nevada mà còn trên toàn cầu. Đồng thời, Tiến sĩ Brian Sandoval mong muốn mang đến cho sinh viên SIU những cơ hội nghiên cứu và thực tập tốt nhất có thể.

Đoàn đại biểu của Đại học Nevada, Reno tham quan Trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (AI Lab) tại SIU.

SIU hiện cung cấp các chương trình trao đổi sinh viên với nhiều trường đại học tại Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Anh, Đài Loan (Trung Quốc),… Đồng thời, SIU có mối quan hệ hợp tác với hơn 100 đối tác doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế, tạo nên mạng lưới nghề nghiệp đa dạng hỗ trợ sinh viên tìm kiếm các cơ hội bước ra thế giới và chinh phục thị trường lao động trong bối cảnh mới.

Việc không ngừng mở rộng kết nối với các đối tác toàn cầu giúp chương trình đào tạo của SIU luôn cập nhật những xu hướng tiên tiến, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao, phát triển năng lực toàn diện và bản lĩnh hội nhập. Đây không chỉ là hành trình chinh phục tri thức, mà còn là bước đệm vững chắc để các thế hệ sinh viên SIU vươn xa, làm chủ tương lai.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) hiện là thành viên các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ: hội đồng kiểm định quốc tế các trường ĐH đào tạo ngành Kinh doanh (International Accreditation Council for Business Education - IACBE), Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học (Association to Advance Collegiate Schools of Business - AACSB).

SIU là một trong những trường đại học đầu tiên của Việt Nam và là một trong số ít trường đại học ở khu vực châu Á đạt kiểm định quốc tế khối ngành Kinh doanh của IACBE; đạt kiểm định quốc tế chương trình Cử nhân Khoa học máy tính bởi Ủy ban Kiểm định các Chương trình Máy tính (CAC) của ABET, Hoa Kỳ; đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục, 2 khối ngành Ngôn ngữ Anh và Khoa học máy tính trình độ đại học, ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

