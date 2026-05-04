Công bố 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp, tuyển thẳng đại học

Danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT, ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học năm nay gồm 37 học sinh đội tuyển toán, 29 học sinh đội tuyển vật lý, 28 học sinh đội tuyển hóa học, 27 học sinh đội tuyển sinh học và 30 học sinh đội tuyển tin học.

Những trường có đông học sinh được miễn thi nhất là THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Chuyên Bắc Ninh, Chuyên Lê Hồng Phong - TPHCM, Chuyên Lê Hồng Phong - Ninh Bình...

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT mới ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ các trường hợp đặc biệt được miễn tất cả các bài thi.

Nhóm thứ nhất là các thí sinh được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa.

Tuy nhiên, để được miễn thi, thí sinh cần đáp ứng 3 điều kiện: Được triệu tập vào học kỳ 2 của lớp 12; kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 đạt mức Tốt, học tập đạt từ mức Khá trở lên; có tên chính thức trong danh sách miễn thi của Bộ GD&ĐT.

Nhóm thứ hai là thí sinh trong đội tuyển thi Olympic Khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ.

Nhóm này bao gồm các học sinh tham gia đội tuyển quốc tế hoặc khu vực về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ. Điều kiện miễn thi là được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; kết quả rèn luyện và học tập cả năm lớp 12 đạt từ mức Đạt trở lên; có văn bản xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định.

Hai nhóm còn lại là người khuyết tật nặng - đặc biệt nặng và người nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động.