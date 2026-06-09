Công an nêu vấn đề "tối mật" thí sinh cần đặc biệt lưu ý

Ngày 9/6, Công an Quảng Ngãi đã đưa ra những cảnh báo quan trọng đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) về việc bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến đề thi.

Theo Công an Quảng Ngãi, nội dung đề thi và đáp án chưa công khai của kỳ thi tốt nghiệp THPT đều nằm trong danh mục bí mật nhà nước độ “tối mật”. Chính vì vậy, mọi hành vi làm lộ hoặc phát tán đề thi, sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận, tiếp tay cho các hành vi gian lận đều vi phạm nghiêm trọng quy chế thi, quy định của pháp luật.

Học sinh Quảng Ngãi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Đồng).

Tùy mức độ vi phạm mà thí sinh sẽ bị xử lý theo quy chế thi. Đối với các trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

Công an Quảng Ngãi khuyến cáo các thí sinh cần chấp hành nghiêm quy chế của kỳ thi. Việc giữ gìn sự trung thực trong thi cử không chỉ thể hiện phẩm chất đạo đức, lòng tự trọng của thí sinh, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và chất lượng.

Tại Quảng Ngãi có 20.743 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tỉnh có 49 điểm thi với 895 phòng thi, 3.310 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia phục vụ kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13/6. Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng một bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật.