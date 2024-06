Công an đến tận nhà đón thí sinh nhầm lịch đi thi

Lãnh đạo Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, sáng ngày 28/6, Công an xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đã kịp thời hỗ trợ một thí sinh đến điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, do thí sinh và gia đình có sự nhầm lẫn về lịch thi.

Xe chuyên dụng của lực lượng Công an xã Yên Hồng, đưa thí sinh H.T.T. đến điểm thi lúc 7h27 (Ảnh: Công an Ý Yên).

Cụ thể, vào sáng ngày 28/6, tại điểm thi Trường THPT Tống Văn Trân (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), trong quá trình làm thủ tục thi, các giám thị phát hiện vắng một thí sinh không rõ lý do. Thời điểm này đã là 7h08, thời gian tính giờ làm bài là 7h35.

Thí sinh vắng mặt không rõ lý do là em H.T.T. (địa chỉ tại thôn Hoàng Nê, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên).

Nhận được thông tin, lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi đã ngay lập tức trao đổi với Công an xã Yên Hồng. Ngay sau đó, Đại úy Vũ Văn Tiến, Trưởng Công an xã Yên Hồng đã điều khiển xe chuyên dụng từ trụ sở công an xã đến tận nhà đón thí sinh H.T.T. và đưa đến đến điểm thi lúc 7h27.