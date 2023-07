Cơ hội bồi dưỡng năng lực cho giáo viên Anh ngữ tại VUS TESOL 2023

Hành trình 18 năm không ngừng đổi mới của VUS TESOL

VUS TESOL (Teaching English to Speakers of Other Language) là hội nghị thường niên và miễn phí nhằm bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006, hội nghị đã trải qua 18 kỳ tổ chức, mang đến những chủ đề cập nhật xu hướng giáo dục mới trên toàn cầu như: đề cao sự đa dạng trong phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại châu Á (2015), bản địa hóa việc giảng dạy tiếng Anh trong xu thế toàn cầu (2018) hay giảng dạy tiếng Anh trong tương lai: hướng khai thác và triển khai thực tế (2022).

Tiến sĩ Hayo Reinders - diễn giả đến từ Oxford University Press phân tích vấn đề "Tương lai ngành giảng dạy tiếng Anh: hướng đi từ hiện tại" tại VUS TESOL 2022 (Ảnh: VUS).

Nhờ chủ đề đa dạng và sự dẫn dắt của hơn 300 chuyên gia đầu ngành giáo dục Anh ngữ (English Language Teaching - ELT) trên thế giới, đến nay VUS TESOL đã quy tụ hơn 32,6 nghìn người tham dự và thảo luận sôi nổi. Tất cả đều chung một mục tiêu: mang đến những chia sẻ thú vị, khơi mở những ý tưởng đột phá cho tương lai của giảng dạy tiếng Anh nói riêng và ngành giáo dục nói chung trên thế giới.

Hội nghị VUS TESOL 2022 thu hút sự tham gia của nhiều giáo viên và nhân sự giáo dục trong và ngoài nước (Ảnh: VUS).

VUS TESOL 2023 trở lại với chủ đề "Thúc đẩy góc nhìn đa chiều trong giảng dạy tiếng Anh"

Hiểu rõ tầm quan trọng của tính đa dạng (Diversity) và sự dung hợp (Inclusion) trong xu hướng giáo dục hiện nay, VUS TESOL 2023 sẽ khởi động với chủ đề "Thúc đẩy góc nhìn đa chiều trong giảng dạy tiếng Anh".

Thông qua đó, VUS TESOL khuyến khích tinh thần cởi mở đón nhận sự tương đồng và khác biệt, giảm thiểu khả năng phân biệt đối xử, tăng mức độ quan tâm thấu hiểu, tôn trọng giữa thầy và trò trong công tác giáo dục, nhất là giáo dục thanh thiếu niên - độ tuổi cần được thấu hiểu bởi các giáo viên của mình.

Nhờ được tôn trọng sự khác biệt, các em sẽ có trải nghiệm học tập phong phú hơn, tăng khả năng sáng tạo để tiến bộ mỗi ngày cả trong vốn tiếng Anh lẫn trong hiểu biết về văn hóa và cuộc sống, từng bước trở thành công dân có kiến thức vững vàng trong tương lai.

Chủ đề VUS TESOL 2023: "Thúc đẩy góc nhìn đa chiều trong giảng dạy tiếng Anh" (Ảnh: VUS).

VUS TESOL 2023 sẽ diễn ra vào ngày 21/7/2023 tại Grand Palace Convention Center (TPHCM) với sự góp mặt của 23 chuyên gia đến từ các tổ chức giáo dục, nhà xuất bản hiện là đối tác quốc tế của VUS như National Geographic Learning, Oxford University Press, Macmillan Education, Cambridge University Press and Assessment, NEAS,...

Diễn giả Allen Davenport đến từ Nhà xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội nghị VUS TESOL 2023 (Ảnh: VUS).

Một trong số những diễn giả nổi bật năm nay là bà Lillygol Sedaghat - nhà nghiên cứu đến từ National Geographic, đồng thời là thạc sĩ ngành quản trị thiên nhiên xã hội và môi trường tại Đại học Oxford. Với những trải nghiệm phong phú của mình, bà sẽ mang đến hội nghị chủ đề "Storytelling For Change'' (Nghệ thuật kể chuyện để thay đổi thế giới) gồm những câu chuyện đa phương tiện mạnh mẽ được lồng ghép đa ý tưởng.

Theo bà Lillygol Sedaghat: ''Kể chuyện có thể phản ánh trải nghiệm cuộc sống của học sinh, giáo viên và cách sống đa dạng trên thế giới, giúp xây dựng không gian toàn diện kết nối sinh viên với các nội dung Anh ngữ. Đồng thời truyền cảm hứng cho các nhà giáo dục nhận ra tiềm năng của chính mình trong việc áp dụng và nâng cao môi trường giảng dạy chuyên nghiệp".

Với số lượng giới hạn, Hội thảo VUS TESOL 2023 sẽ mở cổng đăng ký từ 20/6 và kết thúc khi đủ người tham dự. Đăng ký tại đây để không bỏ lỡ cơ hội giao lưu, trao đổi cùng các diễn giả quốc tế. Bên cạnh đó, người tham gia sẽ có cơ hội nhận về các phần quà giá trị cùng tài liệu giảng dạy miễn phí từ VUS cũng như từ các tổ chức giáo dục và nhà xuất bản hàng đầu.

Sứ mệnh giáo dục bền vững của hội nghị VUS TESOL

Đại diện VUS chia sẻ, với vai trò là người truyền cảm hứng, kết nối học sinh với thế giới để khơi mở tương lai tươi sáng, giáo viên không chỉ cần bồi dưỡng năng lực giảng dạy mà còn có nhu cầu cập nhật các xu hướng giáo dục mới.

Do đó, các hội nghị như TESOL sẽ là cơ hội để các giáo viên có dịp nhìn lại và tự đánh giá về phương pháp giảng dạy của chính mình, từ đó thay đổi và cải thiện chất lượng giảng dạy trong từng lớp học.

"Thông qua hội nghị TESOL, VUS mong muốn góp phần chia sẻ trách nhiệm phát triển cộng đồng và xã hội trong việc nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên Anh ngữ trên toàn quốc và trong khu vực trước những đòi hỏi mới của thời cuộc. Từ đó cùng chung tay để giúp các em khơi mở từng bước tiến mỗi ngày trên hành trình hướng tới tương lai tươi sáng", đại diện VUS cho hay.

Thông tin chi tiết liên hệ hotline (028) 7308 3333