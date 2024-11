Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Atlantic chia sẻ về chương trình "Cơ hội cho ai?" mùa 6

Lễ công bố phát sóng chương trình truyền hình thực tế về việc làm "Whose Chance - Cơ hội cho ai?" mùa 6 diễn ra tại khách sạn Fortuna, Hà Nội.

Chương trình năm nay với sự xuất hiện của các lãnh đạo doanh nghiệp gồm: ông Nguyễn Trung Hiếu, ông Nguyễn Trung Dũng, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, ông Nguyễn Lê Vũ Linh, ông Phạm Minh Hữu Tiến, ông Cao Xuân Hoài Vương, ông Loan Văn Sơn.

Bà Ngọc Lan cùng các khách mời tham gia họp báo lễ công bố phát sóng "Cơ hội cho ai?" mùa 6.

Bà Ngọc Lan chia sẻ, trong buổi ghi hình đã phải tranh biện với các lãnh đạo khác để giành 5 ứng viên. Đó đều là ứng viên được bà đánh giá cao ở các lĩnh vực như: nhân viên bán hàng, content marketing (nhà sáng tạo nội dung), truyền thông, streamer (người thực hiện hoạt động phát sóng trực tiếp),...

Tại buổi họp báo, bà Ngọc Lan bày tỏ, "Whose Chance - Cơ hội cho ai?" là chương trình truyền hình thực tế về việc làm uy tín 5 năm qua dựa trên 3 tiêu chí: phỏng vấn thật - thương lượng thật - việc làm thật. Những thí sinh vào vòng trong trải qua nhiều vòng chọn lọc, thể hiện được bản lĩnh, độc đáo. Đó là lý do bà muốn tham gia chương trình ở vai trò nhà tuyển dụng để tìm cho doanh nghiệp những con người dám nghĩ, dám làm.

"Whose Chance không chỉ là trao cơ hội cho các ứng viên mà đây là cơ hội cho tôi và cho doanh nghiệp của mình", bà Ngọc Lan chia sẻ.

Bà Ngọc Lan chia sẻ, đến với "Cơ hội cho ai?" là trao cơ hội cho bản thân và doanh nghiệp.

Trong buổi họp báo, bà Ngọc Lan còn tiết lộ ngày 3/11, FSEL - nền tảng học ngoại ngữ tương tác cùng AI ra mắt sau quãng thời gian dài chuẩn bị.

Với thông điệp "An English Center In Your Pocket (Trung tâm tiếng Anh nhỏ gọn trong túi bạn), FSEL là bước đột phá, hứa hẹn tạo ra nhiều thay đổi trong hiệu quả học tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung của hơn 23 triệu học sinh, sinh viên Việt Nam. Vì thế, thông qua "Whose Chance", bà muốn tìm những nhân tài, đặc biệt là ứng viên có khả năng sử dụng AI hiệu quả.

"Từ 5 năm trước, đội ngũ Atlantic đã đặt ra vấn đề: Làm thế nào để chuyển đổi toàn bộ điểm tiếp xúc vật lý trong môi trường của Trung tâm Anh ngữ lên nền tảng công nghệ? Đó là bài toán khó mà trong nhiều năm qua, tôi cùng đội ngũ của mình phải trăn trở tìm cách giải quyết", bà Lan cho hay.

Cũng theo bà Lan, hai năm gần đây, khi AI phát triển mạnh mẽ, Atlantic đã chuyển đổi được mọi điểm tiếp xúc vật lý của trung tâm Anh ngữ. Chẳng hạn như thời gian trước, ngữ pháp, phát âm, kỹ năng viết,... chưa có sự hỗ trợ của AI thì chưa thể có những bước đột phá táo bạo.

Đến với "Whose Chance", bà Ngọc Lan bày tỏ sự bất ngờ trước đối tác AI về việc sản xuất khối lượng nội dung trên nền tảng FSEL. "Chúng tôi đã sản xuất được khối lượng nội dung khổng lồ với chi phí hiệu quả, tiết kiệm. Nếu mình không làm chủ AI, thì AI sẽ làm chủ mình", bà Lan nhấn mạnh.

Bà còn bật mí thêm về nội dung mùa 6 khá đặc biệt khi lược bỏ vòng "đối mặt" với phần hai ứng viên đối đầu để chiến thắng một cơ hội vào vòng trong. Với nội dung mới, ứng viên trình bày năng lực của mình sẽ giúp bà Ngọc Lan cũng như các lãnh đạo doanh nghiệp khác tìm được ứng viên phù hợp với doanh nghiệp, không bị vuột mất nhân tài.

Chất lượng các ứng viên năm nay có sự xuất hiện của KOLs (Key Opinion Leader - Người dẫn dắt dư luận chủ chốt), KOCs (Key Opinion Leader - Người tiêu dùng có sức ảnh hưởng), streamer, ứng viên nghị lực đặc biệt,...

Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Atlantic cũng tiết lộ về màn chốt "deal" thành công của mình: "Trong lần này, tôi đã cộng tác được với Cường Kido. Bạn đã trở thành người giới thiệu sản phẩm. Còn Việt Hải - ứng viên chuyên về AI đã lập tức có cuộc họp với ban lãnh đạo và đưa ra cho chúng tôi những giải pháp sử dụng AI tạo nội dung cho nền tảng FSEL, cũng như toàn bộ chương trình marketing truyền thông. Đề xuất của Việt Hải giúp rút nửa chi phí nhưng hiệu quả gấp đôi.

Về KOLs, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ là người trải nghiệm nền tảng học ngoại ngữ FSEL và truyền cảm hứng cho hơn 23 triệu học sinh, sinh viên cả nước".

Bà Ngọc Lan đánh giá cao các ứng viên của "Cơ hội cho ai?" mùa 6, đặc biệt là các KOLs, KOCs, streamer,...

FSEL tìm kiếm các ứng viên sáng tạo, đổi mới, có khả năng sử dụng AI hiệu quả.

Trong tương lai gần, FSEL cho biết sẽ tập trung cho ra mắt các chương trình tiếng Anh cho học sinh tiểu học, sinh viên đại học để hoàn thiện lộ trình học tiếng Anh cho trẻ từ 6 tuổi trở lên.

Đồng thời từ năm 2025, FSEL mở rộng đào tạo thêm các ngôn ngữ khác như tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha,... đặc biệt là tiếng Việt. Dự án góp phần hiện thực hóa mục tiêu "Giáo dục Việt cho tương lai Việt" của Tập đoàn Giáo dục Atlantic.