Chọn trường quốc tế cho con - Chiến lược đầu tư dài hạn của bố mẹ

Tại The American School (TAS) - ngôi trường quốc tế theo chuẩn Mỹ tại An Phú, TPHCM, học sinh được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng để chinh phục những thành tích quốc tế đồng thời vẫn cân bằng giữa việc học tập và vui chơi.

Học sinh TAS giành được hơn 2 triệu USD học bổng du học.

Nền tảng học thuật vững chắc

Một trong những mối quan tâm lớn nhất của phụ huynh khi chọn trường quốc tế là chất lượng đầu ra và sự phát triển toàn diện. Trong năm học 2024-2025, học sinh lớp 12 tại TAS đã xuất sắc giành được hơn 30 học bổng với tổng giá trị trên 2 triệu USD từ các đại học danh tiếng như UC Berkeley, UC Davis, University of Toronto, Monash, University of Melbourne, RMIT, MICA, Frankfurt School of Finance & Management... từ Mỹ, Canada, Úc, Đức.

Kết quả ấn tượng này là thành quả của chương trình học cá nhân hóa theo chuẩn Hoa Kỳ, kết hợp với định hướng chiến lược dài hạn, sự đồng hành sát sao của đội ngũ giáo viên quốc tế có chuyên môn cao và chương trình hướng nghiệp từ lớp 9 đến lớp 12.

Chị Khoa Thi, mẹ của em Nguyễn Thư Kỳ, học sinh lớp 12, chia sẻ: “Khi con chọn Đại học UC Berkeley tại California, chúng tôi biết là hành trình của con không dễ dàng. Nhưng các thầy cô đã luôn đồng hành và hỗ trợ để con được đạt được ước mơ”.

Thư Kỳ đã xuất sắc trúng tuyển vào University of California, Berkeley, một trong những trường đại học công lập hàng đầu và cạnh tranh nhất tại Mỹ và 3 học bổng khác hơn 200.000 USD cũng từ các trường ở Mỹ.

CEO TAS - nhà giáo dục Văn Xuân Thiện, đồng hành cùng các hoạt động của học sinh.

Trẻ có nhiều cách để thành công

Giáo sư Howard Gardner từ Đại học Harvard đã chứng minh rằng trí thông minh không chỉ dừng lại ở IQ hay logic toán học. Trẻ em có thể thành công theo nhiều cách: nghệ thuật, thể thao, tương tác xã hội, tư duy không gian... TAS áp dụng triết lý này để tạo ra môi trường học tập nhân văn và đầy cảm hứng, giúp mỗi học sinh phát huy điểm mạnh riêng của mình.

Nick Q Trần (Trần Quang Đức), cựu học sinh TAS khóa 2015, hiện là một KOL nổi tiếng với hơn 307.000 người đăng ký trên YouTube và hơn 600.000 lượt theo dõi trên TikTok chia sẻ: “Thể thao là một phần cuộc sống của tôi và tất cả bắt đầu từ những năm cấp 2-3 tại TAS. Từ sân bóng của trường, tôi được tuyển vào đội tuyển bóng rổ quốc gia, và đến nay, nghề chính của mình cũng là bóng đá. TAS đã cho mình nền tảng về sức khỏe, kỷ luật và đam mê để theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp”.

Tọa lạc trên khuôn viên rộng 25.000m² tại trung tâm quận 2 cũ, TAS sở hữu hơn 100 phòng học hiện đại, thư viện hơn 35.000 đầu sách, phòng lab khoa học, sân khấu chuyên nghiệp và khu phức hợp thể thao với 2 sân bóng đá, 2 sân bóng rổ, 2 hồ bơi, phòng gym và boxing. Các chương trình nghệ thuật, STEAM, thể thao và kỹ năng mềm được thiết kế để giúp học sinh phát triển toàn diện, cả trí tuệ, thể chất, cảm xúc và sáng tạo.

Tại TAS, trẻ được khuyến khích thành công theo nhiều cách.

Tầm nhìn và sự đồng hành tin cậy

Dưới sự lãnh đạo của CEO mới - nhà giáo dục Văn Xuân Thiện, TAS đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong những năm qua: từ việc nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo đến việc thu hút đội ngũ giáo viên và chuyên gia giáo dục quốc tế chất lượng cao.

“Tầm nhìn của chúng tôi là đưa TAS trở thành một trường quốc tế với chương trình theo chuẩn Hoa Kỳ hàng đầu tại Việt Nam - nơi học sinh được học tập trong môi trường đầy cảm hứng, được phát triển tối đa tiềm năng và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu”, ông chia sẻ.

Giáo dục là sự đồng hành giữa nhà trường và gia đình. Tại TAS, phụ huynh được xem là một phần quan trọng trong hành trình học tập của con. Văn hóa giao tiếp cởi mở, minh bạch trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa tạo nên sự tin tưởng sâu sắc từ cộng đồng phụ huynh.

TAS không chỉ mang đến nền giáo dục đẳng cấp quốc tế, mà còn là một lựa chọn hợp lý về học phí. Học phí tại TAS chỉ bằng 2/3 so với các trường quốc tế cùng phân khúc tại TPHCM. Hiện trường đang triển khai ưu đãi học phí lên đến 100 triệu đồng cho 25 học sinh mới trong năm học 2025-2026.

