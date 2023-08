Giành 6 tháng chinh phục IELTS và SAT

Với quyết tâm du học, từ tháng 12/2022 đến tháng 6/2023, Hữu Khang quyết định chuyên tâm học thi chứng chỉ IELTS và SAT.

Hữu Khang đạt chứng chỉ IELTS 8.5, trong đó 9.0 điểm bài thi nói. Đối với chứng chỉ SAT, Khang đạt 1.580/1.600 điểm, nhờ đó em được nhận vào 9 trường đại học ở Mỹ.

Đây là kết quả cao, đưa Khang trở thành một học sinh được bạn bè ngưỡng mộ tại Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên thời điểm này.

Nguyễn Hữu Khang, cựu học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Cụ thể nam sinh cùng lúc trúng tuyển 9 trường đại học Mỹ gồm: University of Massachusetts Amherst; The University of Arizona; Arizona State University; The University of Texas at Dallas; Drexel University; Florida State University; University of South Florida; Colby College và Oberlin College.

Em quyết định chọn University of Massachusetts Amherst, đồng thời giành tối đa học bổng của trường này.

Đây là một trong những trường đại học công lập khá nổi tiếng ở Mỹ trong đó có ngành khoa học máy tính thuộc top 19/4.000 trường đại học ở Mỹ.

Khang cho hay, vì học IELTS và SAT cùng lúc, ban đầu em đăng ký học thêm SAT trong vòng khoảng 4 tháng. Sau khi có nền tảng, Khang mua tài liệu và tự học bằng cách chép lại từ vựng và làm đề.

Đối với các môn văn hóa khác, Khang phân chia thời gian học khá khoa học. Chẳng hạn, em phân biệt rõ sáng nên học môn gì, chiều môn gì.

"Các môn tự nhiên, xã hội, em "học như chơi", nghĩa là ngoài giờ học với thầy cô trên lớp, khoảng 2 tuần trước khi thi, em dành thời gian xem lại kỹ hơn một chút để hệ thống kiến thức lần cuối.

Chứng chỉ SAT mà Khang đạt được (Ảnh: NVCC).

Trong 3 môn toán, tin và tiếng Anh, em thích nhất môn tin học nên dành thời gian nhiều hơn cho môn học này.

Riêng môn tiếng Anh, em chủ yếu tự học qua mạng, không luyện từ lò hay các trung tâm bên ngoài", Khang nói.

Chủ yếu tự học

Được biết trước khi lựa chọn Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Khang đỗ chuyên tin và chuyên Anh của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam; chuyên tin, Trường Đại học Sư phạm.

Trong 3 năm cấp 3, Khang lần lượt đạt giải nhì tin học lập trình cuộc thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên Khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ cùng một số giải thưởng khác.

Chị Lê Thị Thu, mẹ Khang cho biết, hai con chị gần như đều tự học và để làm được điều đó có lẽ một phần do năng khiếu học tập của con.

Lúc không thích học, Khang (bên phải) đóng sách để chơi, ngủ hoặc nghe nhạc (Ảnh: NVCC).

"Người ngoài nhìn vào thường nghĩ chúng cháu học kiểu mọt sách nhưng thực tế không phải thế.

Môn nào thích, cháu học nhiều hơn nhưng lúc không thích hoặc mệt, cháu đóng sách và ngủ vùi, chơi hoặc nghe nhạc, không bao giờ ép buộc bản thân", Khang cho biết.

Chia sẻ về niềm đam mê với tin học, Khang nói rằng, từ bé em đã mong muốn thành lập trình viên.

Năm cấp 2, bố cấm em dùng điện thoại vì sợ hại mắt nhưng thấy con vào mạng Internet để học tiếng Anh, bố tin tưởng và từ đó "bật đèn xanh" cho em học qua máy tính.

Phần lớn tài liệu tin học đều bằng tiếng Anh, do đó năng khiếu ngoại ngữ là lợi thế giúp em rất nhiều trong việc học.

Mặc dù em có thể vào các trường đại học hàng đầu ở Việt Nam nhưng với ước mơ và khi gặp gỡ, chia sẻ với các anh chị khóa trước đã thúc đẩy Khang đi du học.

Ngày 28/8, Khang đi Mỹ để viết tiếp giấc mơ làm lập trình viên. Khang nói rằng, ban đầu mình khá lo lắng và bỡ ngỡ nhưng em tin, thời gian và bạn bè, người thân sẽ giúp em vững bước cho sự lựa chọn mới.