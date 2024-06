Căng thẳng 1 chọi 11 giành suất vào trường THPT hot nhất nhì Hà Nội

Khác với kỳ thi vào lớp 6 của trường này diễn ra cách đây vài tuần, giao thông trước cổng trường thi sáng nay đã giảm ùn tắc kéo dài.

Được biết, đây là kỳ thi vào lớp 10 cuối cùng của Hà Nội năm 2024. Hiện một số em biết mình đã đỗ vào trường chuyên khác, hoặc đỗ trường công lập nên tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Trong khi đó, một số thí sinh khát khao đỗ vào Trường Nguyễn Tất Thành lại có tâm lý khá căng thẳng và lo lắng.

Nguyễn Viết Đạt, học sinh Trường THCS Nam Từ Liêm mở vở xem lại bài trước khi vào thi (Ảnh: Mỹ HÀ).

Đến điểm thi từ sớm, Nguyễn Viết Đạt, học sinh Trường THCS Nam Từ Liêm, mở vở xem lại bài. Đạt cho biết, mình đã chắc suất đỗ vào trường công lập từ kỳ thi chung của Sở GD&ĐT nên tham dự kỳ thi với tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng xem sức mình ở đâu.

Đào Thị Oanh, học sinh Trường THCS Giảng Võ, cho biết em đã thi rất nhiều trường THPT chuyên nhưng ước mong của em sẽ đỗ vào trường này. "Em từng tham gia kỳ thi thử vào trường và làm được khoảng 60-70%. Mấy ngày cuối, em luyện thi khá nhiều, hy vọng có thể làm bài được", Oanh chia sẻ.

Tâm An, học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành cho biết, mình "cày" khá kĩ để tham gia kỳ thi.

Nguyễn An gặm vội bánh mì trước khi vào phòng thi (Ảnh: Mỹ Hà).

Vừa gặm vội chiếc bánh mì trước cửa phòng thi, Nguyễn An cho biết, em đã đỗ vào lớp 10 chuyên Hàn, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ. Theo tính toán của An, nếu kỳ thi này em đạt 10 điểm môn tiếng Anh, hai môn kia mỗi môn được 5 điểm, cộng điểm ưu tiên nữa có lẽ em đỗ. Nếu cả 3 trường đều đỗ, em sẽ chọn vào Trường THPT Chu Văn An. Được biết, khi thi THPT chuyên Ngoại ngữ, điểm bài thi môn tiếng Anh của em đạt 8.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Phạm Sĩ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS& THPT Nguyễn Tất Thành cho biết, năm nay nhà trường có 146 phòng thi, điều bất ngờ thí sinh năm nay vẫn đông mặc dù không nằm trong "năm sinh đẹp". Một số em ở tỉnh xa cũng dự thi vào trường, thí sinh xa nhất là Tây Ninh do bố mẹ chuyển công tác ra Hà Nội.

Năm nay tỉ lệ chọi vào trường khoảng 1/11 (Ảnh: Mỹ Hà).

Đặc biệt, năm nay nhà trường chuẩn bị thêm một ít bút chì ở các phòng thi để phát cho thí sinh trong trường hợp các em có trục trặc. Nhà trường có phòng y tế, trường hợp thí sinh có vấn đề về sức khỏe có thể được hỗ trợ ngay.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT Nguyễn Tất Thành là kỳ thi vào lớp 10 cuối cùng của Hà Nội năm 2024. Đối tượng tuyển sinh trong cả nước. Điều kiện tuyển sinh: Học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến trở lên trong 4 năm học cấp THCS; có điểm tổng kết trung bình cả năm học lớp 9 của ba môn ngữ văn, toán, tiếng Anh từ 6,5 trở lên; đã hoàn thành chương trình môn tiếng Anh ở cấp THCS.

Hơn 4.000 thí sinh thi vào THPT Nguyễn Tất Thành sáng nay (Ảnh: Mỹ Hà).

Kỳ thi dành cho tất cả các học sinh (kể cả những em đã tham dự kì thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức) với các môn thi: ngữ văn (90 phút), toán (90 phút), tiếng Anh (60 phút).

Thí sinh phải tham dự đầy đủ cả 3 bài thi và không được ra về trước khi hết giờ làm bài của mỗi ca thi.

Điểm thi tuyển = Điểm ngữ văn + điểm toán + điểm tiếng Anh + điểm khuyến khích (nếu có).

Lực lượng tình nguyện hoạt động tích cực hỗ trợ thí sinh (Ảnh: Mỹ Hà).

Cộng điểm khuyến khích: (dành cho học sinh tham dự kì thi tuyển sinh do Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức, áp dụng cho học sinh đạt thành tích trong năm học 2023-2024).

Dự kiến công bố kết quả và điểm chuẩn ngày 23/6 tới.