Cẩm nang dành cho phụ huynh tham gia ngày hội du học New Zealand 2023

Dưới đây là những lưu ý dành cho phụ huynh tham gia Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023.

Nắm rõ khung thời gian để tối ưu lịch trình

Nhằm cung cấp cho phụ huynh và học sinh cái nhìn tổng quan về ngày hội, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) đã thiết kế "Cẩm nang tham gia Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023".

Cẩm nang sẽ giới thiệu những hoạt động nổi bật của sự kiện như: tư vấn trực tiếp với đại diện của 30 đơn vị giáo dục hàng đầu New Zealand, thi thử và đánh giá năng lực tiếng Anh miễn phí cùng IELTS with Datio, PREP IELTS và PTE Magic, cùng sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, cựu du học sinh, giáo viên IELTS nổi tiếng..., nhiều hoạt động hữu ích bên lề.

Các hoạt động trải dài trong ngày hội với nhiều chương trình được triển khai song song, nên người tham dự có thể tham khảo lịch trình cụ thể trong cẩm nang để lên kế hoạch khám phá "thế giới du học New Zealand", bao gồm danh sách các hoạt động mong muốn và khung thời gian cụ thể để không bỏ lỡ trải nghiệm thú vị tại sự kiện.

Ngoài các hội thảo chuyên đề như đầu tư du học hiệu quả diễn ra tại khung giờ cố định, phụ huynh và học sinh cũng có thể linh hoạt đến khu vực được mở xuyên suốt như quầy thông tin học bổng Chính phủ New Zealand của Đại sứ quán hay quầy trao đổi của cựu du học sinh.

Gia đình cũng có thể theo dõi trang thông tin giáo dục New Zealand (https://www.facebook.com/thongtingiaoducnewzealand) hoặc truy cập trang web của các đơn vị giáo dục có mặt tại sự kiện để hiểu rõ hơn về trường, đồng thời chuẩn bị câu hỏi đúng trọng tâm.

Chọn lọc danh sách các trường và học bổng

Ngày hội năm nay có sự tham gia đa dạng cơ sở giáo dục từ bậc trung học, dự bị đại học, cao đẳng, đại học, sau đại học và các khóa học tiếng Anh, học nghề…từ nhiều địa phương ở New Zealand.

Vì vậy, xác định bậc học, ngành học, cũng như khoanh vùng địa lý sẽ giúp phụ huynh và học sinh sinh viên (HSSV) nhanh chóng tìm được đơn vị giáo dục phù hợp, đồng thời có nhiều thời gian trao đổi với đại diện trường.

Đây cũng là dịp HSSV tiếp cận các học bổng giá trị như: học bổng Chính phủ, học bổng trường, học bổng dành riêng cho HSSV Việt Nam... Vì thế, HSSV nên tận dụng cơ hội này chuẩn bị hồ sơ gồm bảng điểm những năm học gần nhất, chứng chỉ ngoại ngữ, các văn bằng liên quan... để đại diện trường xác định năng lực, từ đó gợi ý các chương trình và học bổng phù hợp.

Chuẩn bị sẵn câu hỏi phù hợp cho từng quầy tư vấn

Bên cạnh khu vực tư vấn từ đại diện trường New Zealand, sự kiện cũng quy tụ các điểm tư vấn từ cựu du học sinh và trao đổi với diễn giả trong hội thảo. Do đó, người tham gia cần lưu ý đặt những câu hỏi cho từng khu vực để có được thông tin chất lượng nhất.

Các đại diện trường có thể giải đáp thắc mắc xoay quanh khóa học, chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế, chương trình học, yêu cầu học bổng… Riêng với cựu du học sinh New Zealand, HSSV nên ưu tiên câu hỏi về bí quyết cân bằng học tập - làm việc, kinh nghiệm hòa nhập trong thời gian đầu hoặc mẹo tiết kiệm chi phí sinh hoạt ở xứ kiwi.

Khu vực hội thảo "Đầu tư du học cho con - Thế nào mới hiệu quả?" sẽ có sự góp mặt của bà Trang Hạ (nhà văn, tác giả sách, nhà báo), ông Lê Hồng Lâm (nhà báo, nhà sáng tạo nội dung), ông Trương Anh Ngọc (nhà báo, nhà sáng tạo nội dung) cùng đại diện phụ huynh có con du học New Zealand. Hội thảo hứa hẹn sẽ giải đáp các băn khoăn của phụ huynh từ khâu chuẩn bị hành trang du học đến đồng hành khi con xa nhà.

Ở hội thảo "Bí kíp nâng trình tiếng Anh du học", học sinh trao đổi với các giáo viên tiếng Anh như Nguyễn Thái Dương, Luyện Quang Kiên để có những kinh nghiệm sử dụng ngoại ngữ trong môi trường bản xứ, cách thích nghi nhanh với chương trình học bằng tiếng Anh.

Thông tin về Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023

TPHCM:

Ngày: thứ bảy, ngày 14/10/2023

Thời gian: 8h - 13h

Địa điểm: khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, quận 1

Hà Nội:

Ngày: chủ nhật, ngày 15/10/2023

Thời gian: 8h -13h

Địa điểm: khách sạn Melia Hanoi, 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

