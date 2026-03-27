Cách FWD Digital tái định nghĩa năng lực cạnh tranh

Với nhà sáng lập Công ty TNHH Truyền thông Forward (FWD Digital), lựa chọn học không phải để “bổ sung kiến thức”, mà để tái định nghĩa lại cách doanh nghiệp vận hành trong giai đoạn mới, giai đoạn mà công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ, mà trở thành nền tảng cốt lõi.

Khi tư duy lãnh đạo định hình lại cách doanh nghiệp vận hành

Ngày 15/3, chị Đinh Đoàn Thị Cẩm Sương - nhà sáng lập FWD Digital cùng 58 học viên cao học ngành Thạc sĩ MBA - Quản trị Công nghệ, thuộc Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác UEH, tham gia chương trình Taiwan Academic & Industry Study Tour 2026 tại Đài Loan (Trung Quốc).

Đây là hoạt động học thuật nằm trong học phần chuyên đề “Đề án kinh doanh thực tiễn”, nhưng với FWD Digital, ý nghĩa của hành trình này vượt ra ngoài một môn học, đó là quá trình nâng tầm tư duy lãnh đạo.

Nhà sáng lập FWD Digital cùng đoàn MBA UEH trong Taiwan Academic & Industry Study Tour 2026 tại Đài Loan (Trung Quốc) (Ảnh: Trường cung cấp).

Trong nhiều năm, không ít doanh nghiệp truyền thông phát triển dựa trên kinh nghiệm, quan hệ và khả năng triển khai. Nhưng khi thị trường bước vào giai đoạn số hóa sâu, những lợi thế này dần không còn đủ. Dữ liệu thay thế cảm tính, công nghệ thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Và tốc độ trở thành yếu tố quyết định.

Vấn đề không chỉ làm truyền thông tốt, mà là hiểu đúng vai trò của truyền thông trong toàn bộ hệ thống vận hành doanh nghiệp. Đây chính là lý do nhà sáng lập FWD Digital lựa chọn theo học chương trình MBA - Quản trị Công nghệ. Không phải để học lại những gì đã biết, mà để tiếp cận hệ quy chiếu mới: nhìn doanh nghiệp như một hệ thống vận hành dựa trên công nghệ, dữ liệu và quy trình. Chuyến thực tế tại Đài Loan (Trung Quốc) cùng Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác UEH là bước tiếp theo của quá trình đó.

Tại đây, học viên không chỉ tiếp cận môi trường học thuật, mà còn trực tiếp quan sát cách các doanh nghiệp công nghệ vận hành, cách các khu công nghệ hình thành và cách nền kinh tế xây dựng lợi thế cạnh tranh từ tri thức.

Từ Hsinchu Science Park - trung tâm bán dẫn hàng đầu, đến các trường đại học và viện nghiên cứu đều cho thấy điểm chung: công nghệ không đứng riêng lẻ, mà gắn chặt với giáo dục, doanh nghiệp và chiến lược quốc gia.

Điều này đặt ra câu hỏi ngược lại cho doanh nghiệp Việt: nếu không thay đổi tư duy vận hành, liệu có thể đi xa trong thời đại thị trường ngày càng cạnh tranh?

Nhà sáng lập FWD Digital cùng GS.TS Nguyễn Trường Thịnh tại Taiwan Academic & Industry Study Tour 2026 (Ảnh: Trường cung cấp).

Từ agency cung cấp dịch vụ đến xây dựng giải pháp tổng thể

FWD Digital không định vị mình chỉ là đơn vị triển khai truyền thông. Trong hệ sinh thái dịch vụ, doanh nghiệp cung cấp các giải pháp toàn diện: từ tư vấn chiến lược, định vị thương hiệu, xây dựng kế hoạch marketing tổng thể đến triển khai digital marketing (tiếp thị số), media production (sản xuất ấn phẩm truyền thông) và tổ chức sự kiện.

Ở giai đoạn trước, nhiều doanh nghiệp triển khai tiếp thị theo từng phần rời rạc: quảng cáo, sản xuất nội dung, tổ chức sự kiện… hoạt động độc lập và thiếu liên kết. Nhưng hiện tại, hiệu quả chỉ đạt được khi tất cả được vận hành như một chuỗi thống nhất. Vì vậy, FWD Digital chuyển hướng xây dựng hệ thống tiếp thị tổng thể, trong đó mọi hoạt động đều được đo lường, kiểm soát và tối ưu dựa trên dữ liệu.

Học viên chương trình Taiwan Academic & Industry Study Tour 2026 được tiếp cận thực tế mô hình doanh nghiệp và khu công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) (Ảnh: Trường cung cấp).

Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động tiếp thị, xây dựng hệ thống quản lý khách hàng và theo dõi hành trình khách hàng theo thời gian thực không còn là lựa chọn nâng cao, mà đã trở thành tiêu chuẩn vận hành.

Khi mọi hoạt động đều được đo lường và kiểm soát chặt chẽ, truyền thông không còn được nhìn như khoản chi phí, mà trở thành một phần trực tiếp tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp. Và để vận hành hiệu quả hệ thống đó, tư duy công nghệ không còn là lợi thế, mà là điều kiện bắt buộc.

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của nhà sáng lập FWD Digital nằm ở việc học không dừng lại ở nhận thức, mà phải tạo ra những thay đổi cụ thể trong doanh nghiệp.

Những kiến thức từ chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị Công Nghệ) và chuyến học tập quốc tế không được giữ ở lý thuyết, mà được chuyển hóa trực tiếp vào cách FWD Digital vận hành: nhìn lại bài toán khách hàng dưới góc nhìn dữ liệu, xây dựng quy trình triển khai theo từng giai đoạn có kiểm soát, phân bổ ngân sách dựa trên hiệu quả thực tế thay vì cảm tính.

Đồng thời liên tục điều chỉnh chiến lược theo biến động thị trường. Đây cũng là cách FWD Digital từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, không phải bằng việc làm nhiều hơn, mà bằng việc làm đúng hơn.

Vai trò của giáo dục trong hành trình doanh nghiệp

Điểm đáng chú ý trong hành trình lần này là sự đồng hành chặt chẽ từ đội ngũ giảng viên Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác UEH, đặc biệt là GS.TS Nguyễn Trường Thịnh. Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn định hướng cách tư duy, cách đặt vấn đề và cách chuyển hóa kiến thức thành hành động.

Chia sẻ sau chương trình, Nhà sáng lập FWD Digital - chị Đinh Đoàn Thị Cẩm Sương bày tỏ sự trân trọng trước sự hỗ trợ tận tâm của GS.TS Nguyễn Trường Thịnh cùng đội ngũ giảng viên Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác UEH.

Theo chị, chương trình không chỉ tạo điều kiện để học viên tiếp cận môi trường quốc tế, mà còn giúp kết nối chặt chẽ giữa kiến thức học thuật và thực tiễn vận hành doanh nghiệp. Đây là yếu tố tối quan trọng giúp việc học không bị “lý thuyết hóa”, mà gắn chặt với bài toán thực tế.

Trong một thị trường biến động nhanh, lợi thế bền vững không đến từ nguồn lực sẵn có, mà nằm ở khả năng liên tục nâng cấp chính mình. Với FWD Digital, quá trình đó bắt đầu từ người đứng đầu. Khi lãnh đạo không ngừng học hỏi, doanh nghiệp sẽ không bị giới hạn bởi những gì đã có; khi tư duy được cập nhật, chiến lược cũng được điều chỉnh kịp thời, từ đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Chuyến đi Đài Loan (Trung Quốc) là một phần trong hành trình này, không mang tính hình thức mà là bước đi cụ thể trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng công nghệ, dữ liệu và vận hành có hệ thống. FWD Digital có thể khởi đầu từ kinh nghiệm, nhưng để đi xa, doanh nghiệp lựa chọn phát triển dựa trên tri thức cùng sự nỗ lực mỗi ngày của toàn đội ngũ.

