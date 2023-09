Bóng bay phát nổ khiến 10 học sinh bị bỏng: Yêu cầu thầy giáo tường trình

Chiều 5/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Khuyên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Yên Định, cho biết, đơn vị đã có chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Phú yêu cầu thầy giáo L.H.C. làm bản tường trình cụ thể.

Theo bà Khuyên, trong sự việc này, thầy C. không cố ý và thầy giáo này cũng rất trung thực, không chối bỏ trách nhiệm. Thầy C. đi qua cánh gà nơi treo chùm bóng bay để lên lớp học. Lúc này, trên tay có cầm điếu thuốc, khi qua vị trí để chùm bóng bay, có tiếng nổ, thầy C. cũng bị bỏng nhẹ ở tay.

Học sinh bị thương đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Thạch Thành).

"Lúc này, phụ huynh cũng có mặt khá đông và vụ nổ xảy ra rất nhanh, thầy C. cũng không biết điếu thuốc có quẹt vào bóng hay không. Mặc dù thầy trách nhiệm, trung thực sau sự cố, không cố tình nhưng tùy vào tình tiết sự việc, mức độ sẽ phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Cho dù như thế nào thì việc hút thuốc lá nơi công cộng đã không đúng. Đây cũng là bài học chung không chỉ các trường học mà các cơ quan, đơn vị khi có các sự kiện mà sử dụng bóng bay cũng cần rút kinh nghiệm", bà Khuyên chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Yên Định, đại diện Ban giám hiệu Trường Tiểu học Yên Phúc đã thay nhau túc trực, động viên gia đình và các em học sinh bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định, ăn cháo, uống sữa được.

"Về phía phụ huynh cũng rất chia sẻ với nhà trường, thầy giáo, đây là sự việc đáng tiếc. Trước đó, ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban giám hiệu, lãnh đạo Phòng GD&ĐT cũng đã yêu cầu thầy C. báo cáo cụ thể để nhà trường có báo cáo cấp trên", bà Khuyên thông tin.

Cũng theo bà Khuyên, loại bóng bay phát nổ tại Trường Tiểu học Yên Phú được bơm khí hydro.

Chiều cùng ngày, ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho phóng viên Dân trí biết, lãnh đạo huyện đã có chỉ đạo Phòng GD&ĐT yêu cầu thầy giáo liên quan phải có bản báo cáo tường trình, căn cứ theo quy định của ngành giáo dục, quy định pháp luật để có biện pháp xử lý.

Trước đó, báo Dân trí đã đưa tin, trong buổi lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ nổ bóng bay khiến nhiều học sinh bị bỏng.

Thông tin ban đầu được lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Yên Định xác nhận có 7 học sinh bị thương do vụ nổ gây ra. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu, băng bó vết thương.

Theo báo cáo từ Trường Tiểu học Yên Phú, lễ khai giảng năm học 2023-2024 của đơn vị được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, mang tính giáo dục đạo đức, truyền thống, tạo tâm lý phấn khởi, hào hứng cho học sinh trước năm học mới; bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Trong ngày khai giảng, phụ huynh toàn trường đã phấn khởi đưa con em của mình về khai giảng với tâm thế vui tươi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Buổi lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 được bế mạc vào hồi 8h30 cùng ngày.

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã chuẩn bị 2 chùm bóng bay để 2 bên cánh gà. Cuối buổi lễ, học sinh đi về lớp để học, một số em và phụ huynh lên khán đài lấy bóng bay chơi, cùng lúc đó thầy L.H.C. (giáo viên nhà trường) đi qua, trên tay cầm thuốc lá, không may đụng phải khiến bóng bay phát nổ.

Vụ nổ đã làm 10 học sinh bị bỏng nhẹ. Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy giáo cô giáo đã đưa học sinh đến Trạm Y tế xã Yên Phú sơ cứu. Sau đó 10 học sinh bị thương được đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định tiếp tục điều trị.

Lãnh đạo UBND huyện Yên Định, Phòng GD&ĐT, các cơ quan ban, ngành của địa phương cùng các thầy, cô giáo đã thăm hỏi, động viên các cháu và gia đình.