Hà Nội "áp" chuẩn mới cho trường chất lượng cao, cam kết đầu ra tiếng Anh

Theo Quyết định, học sinh THCS tại các trường chất lượng cao phải đạt tối thiểu trình độ ngoại ngữ bậc B1, còn học sinh THPT đạt tối thiểu bậc B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương.

Cũng trong nhóm tiêu chí về kết quả giáo dục và cam kết chất lượng ở bậc trung học, Hà Nội yêu cầu tối thiểu 90% học sinh đạt học lực khá, tốt và ít nhất 98% học sinh đạt kết quả rèn luyện khá, tốt.

Với các chương trình bổ sung, tối thiểu 90% học sinh phải hoàn thành, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt. Ngoài ra, trường chất lượng cao còn phải đảm bảo có học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học từ cấp thành phố trở lên.

Học sinh Trường THCS Cầu Giấy (Ảnh: Fanpage nhà trường).

So với dự thảo trước đó, Quyết định chính thức đã “nới rộng” nhiều tiêu chí. Đáng chú ý, thành phố chấp nhận một tỷ lệ nhất định học sinh bỏ học và lưu ban ở cấp THCS, THPT, với điều kiện thấp hơn mức trung bình toàn thành phố.

Trong khi đó, bản dự thảo từng đặt ra yêu cầu chặt hơn khi không chấp nhận học sinh lưu ban, thậm chí không có học sinh xếp loại yếu trong trường chất lượng cao.

Đối với trường tiểu học chất lượng cao, thành phố quy định phải bảo đảm tối thiểu 80% học sinh đạt kết quả học tập mức khá trở lên, trong đó ít nhất 30% đạt mức tốt; tối thiểu 70% học sinh đạt kết quả tốt ở các lĩnh vực tăng cường như ngoại ngữ, tin học, kỹ năng. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

Quyết định cũng đặt ra hàng loạt tiêu chí mới về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, đồng thời khuyến khích các trường có giáo viên dạy song ngữ một số môn khoa học cơ bản.

Một điểm đáng chú ý khác là các trường chất lượng cao được tự chủ xây dựng chương trình bổ sung ngoài chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung bổ sung tập trung vào ngoại ngữ, STEM/STEAM, AI, robotics, kỹ năng số, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và hướng nghiệp.

Tuy nhiên, quyết định nhấn mạnh chương trình bổ sung không được gây quá tải cho học sinh và phải được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thẩm định, phê duyệt.

Từ năm 2026, các trường chất lượng cao tuyển sinh trên phạm vi toàn thành phố, không giới hạn theo địa bàn như trước đây. Đáng chú ý, quyết định yêu cầu các trường phải công khai đầy đủ phương án tuyển sinh, chỉ tiêu, tiêu chí tuyển sinh và phương thức đánh giá trước thời điểm tuyển sinh tối thiểu 5 tháng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 7/5 và được áp dụng để đánh giá, công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội từ năm học 2026-2027. Đồng thời, quyết định này thay thế hai quyết định về trường chất lượng cao được thành phố ban hành từ năm 2013.

Các trường đã được công nhận là trường chất lượng cao hiện tại sẽ tiếp tục thực hiện theo đề án cũ và có 18 tháng để hoàn thiện các tiêu chí mới. Hết thời hạn 18 tháng, các trường này sẽ làm thủ tục công nhận lại.

Đối với học sinh học tập tại nhà trường trước thời điểm trường được công nhận chất lượng cao, học sinh được quyền lựa chọn tiếp tục học chương trình giáo dục hiện hành hoặc tham gia chương trình bổ sung của trường chất lượng cao trên cơ sở tự nguyện. Mức học phí của hai chương trình là khác nhau.