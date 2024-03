Bí quyết giúp bố mẹ chọn trường học quốc tế phù hợp cho con trẻ

Dưới đây là những chia sẻ của ông Andrew Dalton, Giám đốc Giáo dục - Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH) về những yếu tố phụ huynh có thể xem xét khi đưa ra quyết định chọn trường quốc tế cho con.

Chọn trường dựa trên trải nghiệm cá nhân

Theo ông Andrew Dalton, Giám đốc Giáo dục - Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH), xác định định hướng phát triển và tư duy giáo dục riêng của mỗi trường học là điều cần thiết. Bố mẹ nên tìm hiểu thông tin của trường học thông qua website, các trang mạng xã hội, đến trực tiếp để khám phá và tìm hiểu cơ sở vật chất của trường - không gian các con mình học tập trong tương lai.

Đồng thời, phụ huynh lắng nghe các chia sẻ của ban giám hiệu về chương trình học, lộ trình phát triển,... để có cái nhìn khách quan hơn và xem xét liệu ngôi trường đó có thực sự phù hợp với con mình.

Môi trường học đảm bảo an toàn

Việc quan trọng nhất của trường học là tạo ra môi trường học tập hạnh phúc và đặt sự an toàn của học sinh lên trên hàng đầu. "Tại ISPH, chúng tôi kiểm tra lý lịch của tất cả giáo viên và nhân viên kỹ càng để đảm bảo an toàn cho học sinh", ông Andrew Dalton chia sẻ.

ISPH đặt trọng tâm là tạo ra một môi trường học tập hạnh phúc cho học sinh.

ISPH cũng là một trong những trường quốc tế duy trì sĩ số lớp nhỏ (11 học sinh có 1 giáo viên phụ trách), đảm bảo mỗi học sinh sẽ nhận được sự quan tâm riêng biệt và chất lượng học tập tốt nhất có thể.

Sĩ số lớp nhỏ giúp mỗi học sinh nhận được sự quan tâm riêng biệt và chất lượng học tập tốt nhất có thể.

"Việc tạo ra môi trường học tập an toàn không chỉ đến từ phía công tác nhà trường mà còn để cho học sinh cảm nhận sự an tâm khi học tập. Bởi khi cảm thấy an tâm, các em mới cảm thấy thoải mái trong việc học tập, tích cực tham gia các hoạt động và ngày càng tiến bộ hơn", ông Andrew Dalton nhấn mạnh.

Học sinh trường quốc tế có thể cảm nhận được sự an tâm khi học tập trong một môi trường học an toàn.

Chất lượng giáo viên và chương trình giảng dạy

Phương pháp giáo dục của ISPH tập trung vào chất lượng của đội ngũ giáo viên. Theo đó, ISPH đã tuyển chọn những giáo viên có trình độ, bằng cấp cao và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Các thầy cô có lòng yêu thương với con trẻ và cống hiến cho ngành giáo dục. Các thông tin về thầy cô được cập nhật trên website của trường, bố mẹ có thể an tâm khi muốn tìm hiểu giáo viên dạy con mình.

Phương pháp giáo dục của ISPH tập trung vào chất lượng của đội ngũ giáo viên.

ISPH hiện giảng dạy các chương trình quốc tế được công nhận ở nhiều nước trên thế giới. Điều này giúp cho tất cả học sinh của trường được học trong môi trường giáo dục toàn diện, để chuẩn bị cho hành trình thành công ở một thế giới kết nối mạnh mẽ trong tương lai.

Trường học quốc tế thường có chương trình học và bằng cấp được công nhận ở nhiều nước.

Hành trình học tập chuẩn bị cho tương lai

Dù là trường mới thành lập được 5 năm qua, tuy nhiên ISPH đã chuẩn bị hành trang tốt nhất có thể để các em học sinh tự tin đối mặt với những thách thức trong tương lai.

"Chúng tôi cam kết các học sinh tại ISPH sẽ được trang bị được những kỹ năng và kiến thức cần thiết để chinh phục những trường đại học hàng đầu và có một tương lai sáng lạn. Chúng tôi đang hướng đến hình mẫu thành công của trường quốc tế ParkCity tại Kuala Lumpur (ISP KL), tại Malaysia, ngôi trường cùng hệ thống của chúng tôi", ông Andrew Dalton nói.

Sự đảm bảo cho tương lai của học sinh tại trường thể hiện qua việc ISPH là một trong số ít các trường quốc tế tại Việt Nam có đội ngũ cố vấn tuyển sinh đại học đã đạt chứng chỉ quốc tế chương trình Chứng nhận Cố vấn Giáo dục Đại học của Times Higher Education (THE) và nhà trường cũng trực tiếp làm việc với các trường đại học hàng đầu thế giới

ISPH có đội ngũ cố vấn tuyển sinh để giúp học sinh có thể chinh phục được những đại học hàng đầu thế giới.

Trường Quốc tế ParkCity Hà Nội (ISPH) là một trong những trường quốc tế hàng đầu tại Hà Nội, tọa lạc tại khu đô thị cao cấp ParkCity Hanoi. ISPH áp dụng chương trình giảng dạy Quốc gia Anh kết hợp với các chương trình quốc tế như Chương trình Tiểu học quốc tế (IPC), Chương trình Trung học quốc tế (IGCSE) và Chương trình Tú tài Anh (A Levels). ISPH hướng tới mục tiêu giúp học sinh phát huy tiềm năng để trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu trong tương lai.

