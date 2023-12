Bạn cùng phòng "cày" phim đồi trụy, nam sinh sa sút sức khỏe, học tập

Thông tin ký túc xá Trường Đại học Bách khoa TPHCM đuổi thẳng một sinh viên vi phạm nội quy với hành vi "xem phim đồi trụy" kéo theo nhiều phản ứng trên mạng xã hội.

Nhiều người từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên cùng rất nhiều nút chia sẻ về sự việc như một... chuyện cười, chuyện vui, chuyện lạ.

"Thật khó hình dung sinh viên xem phim đồi trụy lại bị đuổi khỏi ký túc xá. Thế này chắc ngày trước mình bị đuổi... vài chục, vài trăm lần quá!", anh Trần Minh Xuân, cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM bày tỏ.

Thông báo chấm dứt hợp đồng chỗ ở với sinh viên vì lý do "xem phim đồi trụy" của Trung tâm dịch vụ ký túc xá Trường Đại học Bách khoa TPHCM (Ảnh: Sinh viên cung cấp).

Anh Xuân cho biết, thời anh sinh viên còn dùng đĩa phim. Anh và nhóm bạn từng đi mượn, thậm chí đi thuê đĩa phim "nóng" về xem. Có khi xem lén, có khi rủ nhau cùng xem, xem xong cho đứa khác mượn để... đỡ tốn tiền.

Theo anh Xuân, sinh viên, nhất là nam sinh xem phim "nóng" không phải là chuyện lạ, chuyện hiếm.

Chia sẻ của anh Xuân cũng là suy nghĩ của rất nhiều người, đặc biệt với những ai từng trải qua thời sinh viên với những thước phim "xem lén trong đêm".

Tuy nhiên, L.M.Hoàn, sinh viên năm cuối một trường đại học ở quận Gò Vấp, TPHCM có trải nghiệm ngược lại. Cậu từng rơi vào cảnh khốn khổ, sa sút khi bạn cùng phòng trọ cày phim đồi trụy ngày đêm.

Hoàn kể, vào năm thứ 2, cậu thuê phòng tại một dãy trọ ở phường Thạnh Lộc, quận 12 với hai người khác. Một người thường xuyên đi làm thêm ít khi ở phòng trọ, một anh cũng là năm thứ hai nhưng lớn hơn Hoàn 2 tuổi. Khi vào ở cùng, Hoàn mới biết anh ta nghiện phim đồi trụy.

Anh ta xem phim "nóng" bất kể giờ giấc. Ôm lấy máy xem phim suốt ngày nên những việc trong phòng đã phân chia như đổ rác, dọn phòng, đánh nhà vệ sinh... anh ta đều mặc kệ.

Ông anh còn thường xuyên rủ Hoàn xem cùng. Khi cậu tỏ thái độ phản ứng thì người này quay ngược ra chê bai "đàn ông gì mà phèn, mà quèn".

Chưa hết, phòng trọ chỉ hơn 10m2, ông anh xem phim "nóng" mà bật tiếng ầm ầm làm Hoàn vô cùng ức chế, căng thẳng.

Hoàn từng tặng cho anh ta chiếc tai nghe của mình, đề nghị: "Anh xem gì thì đeo vào khỏi ảnh hưởng người khác". Vậy nhưng, chỉ dùng một hai lần, người này vứt luôn cái tai nghe, còn gắn thêm loa ngoài. Có khi giữa đêm, kể cả mùa ôn thi, âm thanh từ loa vẫn lầm rầm cả phòng làm Hoàn không tài nào ngủ được.

"Nhiều đêm, lúc 1-2 giờ sáng, mình đang ngủ thì bị anh ta réo bên tai, kéo dậy chỉ cho mình cảnh này cảnh kia. Chưa kể, vì nghiện phim khiêu dâm, ông anh này thường xuyên có những lời nói, hành vi không hay, tác động tiêu cực đến cuộc sống của mình", Hoàn cho hay.

Hoàn cho biết, cảnh phải chịu đựng ô nhiễm tiếng ồn đã rất kinh khủng, đây là lại tiếng ồn từ những bộ phim đồi trụy còn gây mệt mỏi gấp nhiều lần.

Đã không ít lần hai anh em xảy ra xô xát, ẩu đả xuất phát từ lý do... phim đồi trụy. Ông anh kia tỉnh bơ: "Tao xem, ảnh hưởng gì đến nồi cơm nhà mày".

Cuối năm thứ hai, khi thấy tinh thần, sức khỏe, kết quả học tập của mình bị sa sút phần nào vì bạn cùng phòng nghiện phim đồi trụy, Hoàn chuyển phòng trọ.

Giới hạn trong môi trường tập thể

Liên quan đến sự việc ký túc xá chấm dứt chỗ ở với sinh viên xem phim đồi trụy, ông Trần Tấn Phúc - Giám đốc Trung tâm dịch vụ ký túc xá Trường Đại học Bách khoa TPHCM - thẳng thắn cho biết, việc sinh viên xem phim "nóng" nếu các bạn xem riêng tư, kín đáo, không gây ảnh hưởng đến người khác là một nhẽ.

Còn trường hợp sinh viên này xem phim đồi trụy gây ảnh hưởng đến bạn cùng phòng. Sinh viên cùng phòng đã nhiều lần nhắc nhở, trao đổi nhưng không có kết quả. Sau đó, họ phản ánh lên trung tâm nên trung tâm phải xử lý theo nội quy.

Ký túc xá Trường ĐH Bách khoa TPHCM trao đổi về nội quy với sinh viên đầu năm học 2023-2024 (Ảnh: Ký túc xá Bách khoa).

Ông Phúc cho biết, sinh viên có thể bị chấm dứt hợp đồng chỗ ở tại ký túc xá vì các vi phạm như nấu ăn, nhậu nhẹt, đánh nhau, vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy...

Việc chấm dứt chỗ ở khi sinh viên vi phạm nội quy là hoàn toàn bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên có trường hợp sinh viên bị ký túc xá đuổi vì lý do "xem phim đồi trụy".

Theo quy định, xem phim 18+ không phạm tội, chỉ khi lưu trữ hay rủ người khác xem mới vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, ông Lê Đức Mạnh, giảng viên một trường đại học ở TPHCM chia sẻ, mỗi tổ chức sẽ có một quy định, nội quy riêng. Nếu anh vi phạm nội quy đó thì bên cung cấp có thể từ chối cung cấp dịch vụ.

Chưa kể, theo ông Mạnh, ngoài những quy định cứng, cuộc sống tập thể còn vận hành trên nguyên tắc ứng xử đạo đức, văn hóa trên cơ sở tôn trọng người khác. Trong môi trường tập thể, chúng ta cần có những giới hạn nhất định để tránh ảnh hưởng đến người khác.

"Mỗi người có quyền tự do của mình nhưng phải làm thế nào để tự do đó không xâm phạm đến tự do của người khác", ông Mạnh bày tỏ quan điểm.

Không chỉ ảnh hưởng đến người khác khi xem phim "nóng" trong môi trường tập thể, nhiều nghiên cứu chỉ ra nghiện phim đồi trụy ảnh hưởng đến chính người xem.

Một nghiên cứu năm 2021 tại Nhật chỉ ra 5,7% sinh viên Nhật cho biết tình trạng nghiện xem phim cấp 3 đã gây ra những hậu quả, những vấn đề lớn trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Một cuộc khảo sát ở các tình nguyện viên nam từ 21-45 tuổi của các nhà khoa học thuộc Học viện Phát triển con người Max Planck ở Berlin (Đức) cho thấy những người thường xuyên xem phim khiêu dâm, hoạt động vùng não sẽ bị thu hẹp, từ đó làm giảm năng lực đưa ra quyết định xử lý các thông tin được truyền đến não.