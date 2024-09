Bác bảo vệ nhà trường viết chữ đẹp "hút hồn" trên bảng tin ngày khai giảng

Trước ngày khai giảng năm học mới 2024-2025, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh về một bác bảo vệ nhà trường viết những câu thơ, trang trí trên bảng tin nhà trường với nét chữ nắn nót, đẹp mê ly khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Hình ảnh bảng tin do bác bảo vệ Đinh Thành An viết trước ngày khai giảng năm học mới ở Trường Tiểu học Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (Ảnh: Phương Hảo).

Được biết, bác bảo vệ được nhắc đến là bác Đinh Thành An (67 tuổi), bảo vệ của Trường Tiểu học Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Bác An cho hay: "Thực ra chữ tôi viết cũng bình thường chứ không phải là đẹp. Hàng năm đến ngày khai giảng, hay ngày lễ… tôi thường được các thầy cô nhờ viết trên bảng tin nhà trường, hoặc viết bảng chỉ dẫn. Đây cũng là đam mê của tôi.

Trước đây tôi được các thầy, các cô rèn luyện từng nét chữ, qua những nét chữ này tôi cũng mong muốn các thế hệ học sinh có thể phát huy, giữ hồn nét chữ đẹp của Việt Nam ta".

Bác Đinh Thành An người viết chữ đẹp mê ly trên bảng tin nhà trường (Ảnh: Phương Hảo).

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học cho biết: "Bác An đã làm bảo vệ ở trường được hơn 10 năm. Bác An rất nhiệt tình tham gia các phong trào của nhà trường, đặc biệt bác ấy rất gần gũi, thân thiện với các học sinh, nên các học sinh cũng rất là quý bác An. Không phải là ngày khai giảng, bảng tin của nhà trường mỗi lần cô tổng phụ trách đội bận đều nhờ bác An viết hộ…".

Các nhà trường, cấp học trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới, thực hiện "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường" (Ảnh: Đ.V).

Năm học 2024-2025, bên cạnh số trẻ được huy động ra 119 trường mầm non và các nhóm, lớp mầm non tư thục, các trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam (trong đó có 116 trường tiểu học, 111 trường THCS, 23 trường THPT) trên địa bàn tỉnh Hà Nam sẽ đón gần 150.000 học sinh các khối, lớp tới trường.

Trong sáng 5/9, các nhà trường, cấp học trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới, thực hiện "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường".

Ngay sau ngày khai giảng, các nhà trường tổ chức cho học sinh học theo đúng lịch, bảo đảm thực hiện đủ số tuần thực học với từng cấp. Năm học 2024-2025 được ngành giáo dục Hà Nam triển khai thực hiện với chủ đề: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng".

Cô và trò tỉnh Nam Định chào đón năm học mới (Ảnh: Đ.V).

Tại Nam Định, lễ khai giảng năm học 2024-2025 diễn ra với sự tham dự của hơn 435.600 trẻ mầm non và học sinh phổ thông, cùng hơn 26.000 cán bộ, giáo viên các ngành học, cấp học.