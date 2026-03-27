Á vương Võ Minh Toại: Nam thần "ngược dòng" showbiz, mơ làm thầy giáo

Sở hữu danh hiệu Á vương Mr World Vietnam (Nam vương Thế giới Việt Nam) và Á quân The Face (Gương mặt người mẫu Việt Nam) cùng nhiều hoạt động nổi bật trong showbiz, Võ Minh Toại không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu, người dẫn chương trình (MC) mà còn được biết đến như một thầy giáo dạy tiếng Anh, tích cực tham gia các dự án vì cộng đồng.

Không có con đường thẳng, chỉ có con đường phù hợp

Xuất hiện tại talkshow cùng sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM mới đây, chàng "nam thần" đã giải mã bài toán thương hiệu cá nhân không phải bằng sự chưng diện bề ngoài, mà bằng nền tảng tri thức và những dự án giáo dục cộng đồng bền bỉ.

Từ sinh viên ngành Tài chính của Trường Đại học Ngoại thương, anh rẽ sang nhiều hướng khác nhau như người mẫu, MC, tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Á vương Võ Minh Toại trong buổi chia sẻ cùng sinh viên HUTECH (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo anh, việc không đi theo một lộ trình cố định lại là lợi thế, bởi mỗi trải nghiệm đều giúp bản thân hiểu rõ hơn mình là ai, phù hợp với điều gì.

“Không cần đúng ngay từ đầu. Quan trọng là bạn trải nghiệm đủ để nhận ra con đường của mình”, anh chia sẻ.

Chính quá trình đó khiến anh nhận ra showbiz có thể là môi trường phát triển, nhưng không phải đích đến cuối cùng.

Chính vì thế, khác với lộ trình thường thấy của một người mẫu là “dấn thân” vào showbiz từ sớm, Võ Minh Toại chọn song hành việc hoàn thành trách nhiệm với tri thức.

Anh thẳng thắn thừa nhận việc cân bằng giữa học tập tại một ngôi trường top đầu như Trường Đại học Ngoại thương và hoạt động nghệ thuật là vô cùng khó khăn.

Thay vì cố gắng làm tốt mọi thứ cùng lúc để rồi dang dở, Toại chọn cách ưu tiên tuyệt đối cho việc học trong những năm cuối đại học. Với anh, tấm bằng đại học không chỉ là sự bảo đảm về mặt xã hội mà còn là nền tảng cốt lõi giúp anh được các đối tác, nhãn hàng tôn trọng và đánh giá cao hơn.

Bản lĩnh “tự thân” và bài toán định vị giữa hào quang showbiz

Quyết định rời bỏ sự bao bọc của "ông bầu" lớn để hoạt động độc lập là một bước ngoặt đầy áp lực nhưng cũng là lúc Minh Toại bộc lộ rõ nhất bản sắc cá nhân.

Anh chấp nhận đối mặt với mọi khó khăn từ việc tự đàm phán hợp đồng, chuẩn bị trang phục đến xử lý truyền thông… để có thể chủ động trong việc xây dựng hình ảnh.

Nam thần showbiz Võ Minh Toại: Từ sàn diễn đến giấc mơ làm thầy giáo (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Minh Toại quan niệm rằng trong thời đại số, mỗi cá nhân phải là một "thương hiệu" có nội dung thực chất. Anh không chạy theo những giá trị nhất thời hay những chiêu trò gây chú ý, mà tập trung vào những giá trị nội tâm bền vững.

Chính trải nghiệm từ việc "tự làm sếp của chính mình" đã giúp anh đúc kết bài học đắt giá cho Gen Z: Sự chuyên nghiệp và uy tín cá nhân mới là chìa khóa mở ra những kết nối bền vững với công chúng, chứ không phải là những tấm ảnh đẹp chỉ có tính nhất thời.

“Showbiz có thể mở ra cơ hội, nhưng nền tảng vững chắc nhất vẫn là giáo dục”

Điểm chạm sâu sắc nhất trong hành trình của Võ Minh Toại chính là sự kiên định với mục tiêu trở thành một người làm giáo dục. Điều này minh chứng qua các dự án xã hội tâm huyết như dạy tiếng Anh cho người khiếm thị hay chuỗi hoạt động truyền cảm hứng học ngoại ngữ.

Với anh, showbiz có rực rỡ đến đâu cũng là những hoạt động bổ trợ, còn giáo dục mới là đích đến cuối cùng. Minh Toại muốn dùng sức ảnh hưởng của một siêu mẫu để lan tỏa những giá trị tri thức tích cực, biến mình thành một hình mẫu "giảng viên trẻ" hiện đại, năng động.

Bên cạnh việc tham gia showbiz, Võ Minh Toại vẫn song hành học cao học để theo đuổi ước mơ làm giảng viên đại học (Ảnh: NVCC).

Khát vọng đứng trên bục giảng của anh không phải là một lựa chọn an toàn sau khi hết thời, mà là một hành trình tự thân vận động để chứng minh rằng: Một nghệ sĩ thực thụ hoàn toàn có thể là một trí thức uy tín và ngược lại.

“Showbiz có thể mở ra cơ hội, nhưng nền tảng vững chắc nhất vẫn là giáo dục”, anh nhấn mạnh. Với sinh viên, anh khuyên không nên quá vội vàng tìm kiếm công việc thu nhập cao, mà cần ưu tiên tích lũy trải nghiệm, hiểu bản thân và kiên định với định hướng dài hạn.

Tuổi trẻ không rực rỡ cũng không sao, miễn là bạn không dừng lại

Trả lời câu hỏi của sinh viên về áp lực phải thành công sớm, Võ Minh Toại cho rằng không phải ai cũng có một tuổi trẻ “rực rỡ” như những gì thường thấy trên mạng xã hội.

Minh Toại thừa nhận bản thân bước chân vào showbiz muộn hơn nhiều đồng nghiệp, ở tuổi 23-24 anh mới có danh hiệu đầu tiên. Thế nhưng, anh chưa bao giờ coi đó là sự chậm trễ.

Nam người mẫu quan niệm, rực rỡ không nhất thiết phải là sự nổi tiếng hay giàu có về tiền bạc ngay lập tức.

"Tôi có thể không giàu có về vật chất bằng bạn, nhưng tôi tự tin mình giàu có về vốn sống, kiến thức và những trải nghiệm từ các dự án cộng đồng", anh nói.

Từ việc dạy tiếng Anh cho người khiếm thị đến các chuỗi nội dung tự học ngoại ngữ, anh đang xây dựng một thương hiệu riêng biệt.

Theo anh, việc so sánh bản thân với người khác dễ khiến người trẻ rơi vào cảm giác tụt lại phía sau, trong khi mỗi người có một nhịp phát triển riêng.

“Không phải ai cũng cần tỏa sáng sớm. Có người đi nhanh, có người đi chậm, nhưng quan trọng là bạn có đang tiến về phía trước hay không”, anh nói.

Từ trải nghiệm của bản thân, Minh Toại cho rằng điều cần thiết nhất không phải là những thành tích nổi bật ngay lập tức, mà là sự kiên trì tích lũy, hiểu mình và giữ được định hướng dài hạn.

“Tuổi trẻ không rực rỡ cũng không sao, miễn là bạn không dừng lại”, anh chia sẻ.